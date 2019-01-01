Gabigol: Firmino ile birlikte Liverpool'da oynamak isterim

Flamengo ile Copa Libertadores şampiyonluğu yaşayan Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa bir gün Premier Lig’de oynamak istediğini söyledi.

The Sun’a konuşan Gabigol, “Firmino harika bir oyuncu. Ona hayranlık duyuyorum. Avrupa’da yıllardır çok başarılı oynuyor. Çok güçlü bir forvet oyuncusu. İlham kaynaklarımdan biri. Onu örnek alarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Belki bir gün onunla birlikte oynarız. her futbolcunun oynamak istediği bir kulüp. Premier Lig’i çok seviyorum. Maçları hep izlerim. Bir gün orada oynamak isterim. Şı anda Dünya Kulüpler Kupası’na odaklandım. Bu turnuvadan sonra geleceğim hakkında karar vereceğim” dedi.

Daha önce Avrupa’da ve formalarını giyen ancak pek başarılı olamayan Brezilyalı yıldız, o günleri geride bıraktığını söyledi.

Gabigol, “Artık daha olgun ve tecrübeli bir oyuncuyum. Kariyerimin en iyi dönemini geçiriyorum. 2019 muhteşem bir yıl oldu. Kendimi yeni bir oyuncu gibi hissediyorum. Avrupa, ’da sivrilen futbolcuların doğal istikametidir. Maalesef benim için işler pek yolunda gitmemişti. Aileniz yanınızda olsa bile yeni bir ülkeye, kültüre ve oyun tarzına alışmak kolay değildir. O dönem Avrupa’ya transfer olduğum için pişman değilim. Zorluklara hiçbir zaman boyun eğmedim. Çalışmaya devam ettim çünkü potansiyelime ve kendimi geliştirebileceğime hep inandım” diye konuştu.

Liverpool’un yıldız üçlüsü Salah, Firmino ve Mane’yi de yorumlayan 23 yaşındaki golcü, “Harika bir üçlü olduklarını yıllardır gösteriyorlar. Üçü de dünyanın en iyi oyuncularından. Onlara karşı oynamak bile bizi motive ediyor. Futbolcular büyük maçları sever. Flamengo olarak iyi bir takım olduğumuzu kanıtladık. Sezonu bir kupa daha alarak kapatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.