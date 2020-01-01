Gabi: Atletico, futbolda yazılı kuralların olmadığını yine gösterdi

Gabi, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı kendisini gösterdiğini ve futbolun yazılı kurallardan ibaret olmadığını ifade etti.

'in eski kaptanlarından Gabi, koronavirüs sona erdiğinde daha iyi insanlar olarak hayata devam etmemiz gerektiğini söyledi.

Kariyerini ekibi Al Sadd'da sürdüren İspanyol futbolcu, Goal'e yaptığı açıklamada kuzeniyle birlikte karantinada olduklarını dile getirirken, salgın sonrası ilk iş ailesine sıkıca sarılacağını ifade etti:

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"Onlarla birlikte olamamak acı veriyor. Ailem şu an İspanya'da. Çok yaşlı değiller ama risk grubundalar. Bir de hemşire olan kız kardeşim var. Biraz samimiyetsiz gibi gelebilir ama karantina sonrası ilk iş aileme sıkıca sarılmak olacak. Geçtiğimiz gün Ricardinho'nun ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini duydum. Bazen her şeye sahip olduğumuzda bazı şeyleri unutabiliyoruz. Tüm bu salgın bittiğinde umarım daha iyi insanlar oluruz."

Daha fazla takım

Yaklaşık iki yıl önce Atletico Madrid'den ayrılan Gabi, eski takımını yakından takip ettiğini söylerken, Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasını yorumladı:

"Kulağa belki çılgınca gelecek ama Anfield'daki maç diğer karşılaşmalara nazaran daha sakin geçti. Liverpool'a karşı rövanş mücadelesinde Atletico Madrid'e çok güvendim. Çünkü bu tür karşılaşmalarda herkese kim olduklarını gösteriyorlar. Atletico Madrid, bugün herkesi yenebilir. Onlar, futbolda hiçbir şeyin yazılı olmadığını tekrar gösterdiler. "