İçten, duygusal ve samimi bir anma. Gerçek bir Milanlıdan bir başka büyük Milanlıya. Matteo Gabbia, Banco BPM'nin Sala delle Colonne salonunda düzenlenen GLGS Ödülleri törenine katıldı. Etkinlikte Franco Baresi anısına verilen ödülü Giannandrea Baresi aldı.

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Gabbia'nın açıklamaları şöyle:

"Futbolculuğunun yanı sıra, özellikle insan olarak Milan kulübü için ve şu anda onun bu kulüp için temsil ettiklerine elimizden geldiğince layık olmaya çalışan biz gençler için çok önemli bir isimdi. Beni her seferinde duygulandıran şey, onu yakından tanıyanların anlattıklarını dinlemek. Her şeyden önce bir insan olarak ulaştığı büyüklük, bu anlatılanlarda hissediliyor. Beni en çok duygulandıran da bu."

"Franco'nun bir efsane olduğunu düşünüyorum. Fondazione Milan'ın da onun bir insan ve futbolcu olarak taşıdığı önemin güzelliğini yansıttığını düşünüyorum. Geçen hafta oturarak futbol oynayan çocuklarla yapılan buluşmaya katılma şansım oldu. Yüzlerinde ve gözlerinde oynamanın, eğlenmenin sevincini ve birbirleriyle yarışma isteğini gördüğüm için duygulandım. Franco'nun, kulüple birlikte ortaya koyduğu şeyden gurur duyacağına eminim."

Savunma oyuncusu, bu anı hatırlatacak bir hediye de getirdi: Fondazione Milan'ın maçın hayır kurumu ortağı olduğu Milan-Frosinone karşılaşması için pazar günü tüm Milan çalışanlarının San Siro'ya girerken giyeceği bir Baresi forması.