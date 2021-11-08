Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat: Yaptığım kurtarışların bir anlamı yok

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Göztepe, mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı.

Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, yaptığı kurtarışların hiçbir işe yaramadığını çünkü hücum oyuncularının gol atamadığını belirterek bitirici bir oyuncuya ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Ne söylendi?

Konyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından Beinsports'a konuşan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat şu açıklamaları yaptı: "Yaptığım kurtarışların sonuca etki etmediği sürece bir anlamı yok. Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda, ilk golü bulma fırsatını yakalıyoruz ama bir türlü gol atamıyoruz.

"Yediğimiz gollerden sonra daha fazla risk alıyoruz ama çok enteresan şekilde bir türlü gol atamıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama olmayınca olmuyor.

"Gol atamadığınız sürece puan alamıyorsunuz. Benim yaptığım bir kurtarış veya atılan iyi bir pasın bir etkisi yok. Bitirici bir oyuncumuzun olması lazım.

"Takım arkadaşlarımın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ama onların da biraz daha konsantre olmaları gerekiyor. Gol atmaları lazım ki biz puan alabilelim. Başka türlü olacak bir şey değil bu."

Göztepe'nin bu sezonki performansı nasıl?

Spor Toto Süper Lig'e deplasmanda Antalyaspor beraberliğiyle başlayan Göztepe, ardından sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Daha sonra Sivasspor'a konuk olan İzmir temsilcisi mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Ligin 4. haftasında ilk galibiyetini Başakşehir'i 2-1 yenerek elde eden Göztepe, bir sonraki hafta aynı skorla Altay'a kaybetti. Ardından sahasında Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe, deplasmanda Galatasaray ile oynadığı mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

Süper Lig'in 8. haftasında, Giresunspor'u konuk eden Göztepe mücadeleyi 1-0 kaybederken, bir sonraki hafta deplasman Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek ligdeki 2. galibiyetini aldı.

Daha sonra sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olurken, 11. haftada ise Alanyaspor deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. İzmir temsilcisi Süper Lig'in 12. haftasında ise sahasında ağırladığı Konyaspor'a 2-0 kaybetmekten kurtulamadı.

Bu sonuçların ardından Göztepe, oynadığı 12 müsabakanın 7'sini kaybederken 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak Spor Toto Süper Lig'de 9 puanla 19. sırada bulunuyor.

Daha fazlası için: