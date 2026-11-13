Mısır 17 Yaş Altı Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası gençler finallerine katılma hakkını elde etmeye yaklaştı. Kuzey Afrika elemelerinde Faslı rakibini tek golle mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. İki takımı karşı karşıya getiren maç, ikinci tur mücadeleleri kapsamında Tunus'un Sus şehrindeki Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

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Yusuf Ali, 11. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert bir vuruşla Mısır Millî Takımı'na galibiyet golünü kaydetti ve Firavunlar'a erken üstünlüğü getirdi. Bir dakika öncesinde ise Cezayirli hakem Muhammed Rafik Avine'nin Ömer Şabun lehine verdiği penaltıyı Muhammed Mustafa "Kosta" kullanamamıştı.

Mısır Millî Takımı, puanını 6'ya yükselterek elemelerdeki liderliğini pekiştirdi ve teknik direktörü Abdüssettar Sabri yönetiminde ilk iki haftada tam puan topladı.

Firavunlar, yoluna Tunus'u yenerek başlamış, ardından Fas karşısında da olumlu sonuçlarını sürdürerek kıta finallerine katılmanın eşiğine gelmişti.

Fas galibiyeti, iki yükselme biletinin de doğrudan rakipleri geride bıraktıktan sonra Mısır Millî Takımı'na, büyük ölçüde kimlerin tur atlayacağını belirleyecek olan son eleme maçını oynamadan önce önemli bir avantaj sağladı.

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Buna karşılık, ikinci haftada Tunus Millî Takımı, Cezayir'i farklı bir skorla yenerek iki takımın tur atlama biletlerinden biri için rekabetini sürdürmesini sağladı.

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Cezayir Millî Takımı ise yoluna Fas'ı yenerek başlamış, böylece Mısır'ın 6 puanla liderliğine rağmen tur hesapları açık kalmıştı.

Mısır Millî Takımı, elemelerin son haftasında önümüzdeki pazartesi günü Cezayir Millî Takımı ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Üstünlüğünü teyit etmeyi ve Afrika turnuvasına katılma şansını güçlendirecek olumlu bir sonuçla yolunu tamamlamayı hedefliyor. Maç, Tunus karşısındaki mağlubiyetini telafi etmeye ve iki yükselme biletinden biri için rekabetteki şansına tutunmaya çalışan Cezayir Millî Takımı için özel bir önem taşıyor.

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Kuzey Afrika elemeleri, Libya Millî Takımı'nın çekilmesinin ardından Mısır, Cezayir, Fas ve Tunus olmak üzere 4 takımın katılımıyla oynanıyor. İlk iki sırayı elde eden takımlar, Fas'ta düzenlenmesi planlanan 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası finallerine katılmaya hak kazanacak.

Mısır Millî Takımı, güçlü başlangıcını değerlendirmeyi ve son haftada tur atlamasını kesinleştirmeyi umuyor.