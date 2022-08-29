Oğluna Kuaresma Azad, kızına ise Anne Marie adını veren futsal sporcusu Veysi Çelik, kendi ismini de Rachid Ghezzal olarak değiştirmek istiyor.

Diyarbakır'da, "Futbol asla sadece futbol değildir" sözünün tam da karşılığı olan bir gelişme meydana geldi.

Diyarbakır'da yaşayan ve Ankara'da Futsal 1. Lig takımlarından Çankaya Belediyespor'da oynayan Veysi Çelik, Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın ismini almak için E-Devlet'e başvurdu.

Sadece maç günleri Ankara'ya giden Çelik, oğlu Kuaresma Azad'ın adının da 'Ricardo Kuaresma Azad' olması için başvuru yaptı. Kızına da İngiliz şarkıcı Anne-Marie'nin adını koyan Çelik'in iki başvurusu da şu an inceleme aşamasında.

Ne söylendi?

Quaresma'nın kendisi için farklı anlamı olduğunu anlatan Çelik, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Beşiktaş'ta oynamadan çok daha önce Quaresma ile ilgili paylaşımlarım vardı. 'Çocuğum olursa adını Quaresma koyacağım' demiştim. Sonra Beşiktaş'a transfer oldu, ben de evlenip çoluk çocuğa karıştım. Hayalimi gerçekleştirerek oğluma Quaresma adını verdik.

"Anne-Marie'yi de çok seviyorum, çok güzel bir insan. Bizim Cizreli Mehmet var; birlikte konser verdiler. İşte o zaman beni tam kazandı. Sevdik, kızıma da onun ismini verdik.

"Şimdi de sıra bende. Rachid Ghezzal, farklı bir oyuncu. Onu da çok seviyorum. Eşim için de Anderson Talisca ismi için başvuru yapacağım. Herkesin yaptığını değil değişik şeyleri yapmayı seviyorum.

"Kızımın ismini aslında Muslera koyacaktım. İstanbul'da biri, çocuğuna Ege Muslera adını koymuştu. O zaman ben de 'Anne-Marie olsun' dedim. Muslera da çok sempati duyduğum bir insan."

Veysi Çelik'in başvurularının nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.