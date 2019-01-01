Futgolfte sezonun dördüncü büyük turnuvası Ataşehir'de düzenlendi

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD)’nin düzenlediği 2. Ataşehir Open Cup turnuvası, Ataşehir Golf Kulübü’nde tamamlandı.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin düzenlediği 2. Ataşehir Open Cup turnuvasında 55 sporcu birincilik için mücadele etti.

Klasmanı için puan veren ve 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen 2. Ataşehir Open Cup, sezonun dördüncü büyük turnuvası olma özelliğini taşıyor.

Bundan önce Ataşehir, Kuşadası ve Bodrum’da yaşanan heyecan yeniden Ataşehir Golf Kulübü’ne taşındı.

Turnuva öncesinde sporculardan Furkan Nebioğlu, Emre Uğurlu, Atıf Tuna, Vahdet Demirok ve FGSD Başkanı Levent Baş, Mackolik mikrofonlarına konuştu.

Sezonun üçüncü turnuvası olan Bodrum Open Cup galibi Furkan Nebioğlu “Futgolf, Türkiye’de gelişen bir spor. Bodrum’daki organizasyon da çok keyifliydi. İnanılmaz büyüyen bir aile olduk. Umarım bu turnuvada da dereceye girerim. Ama bu sefer arkadaşlarımın hepsi çok iyi çalıştı. Hatta günde çift antrenman yapan abilerimiz bile var. Onlara karşı zor bir mücadele olacak.” ifadelerini kullandı.

DAZN Group Türkiye Genel Müdürü Emre Uğurlu “Çok güzel bir ortam var. Futgolf, Türkiye’de gittikçe gelişen bir spor. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği çok güzel bir organizasyon yaptı. Ataşehir Open Cup sezonun dördüncü büyük turnuvası. Ataşehir Golf Kulübü çok güzel bir tesis. Hem sporun gelişmesi açısından hem de heyecanlı bir gün geçirmek için çok uygun bir turnuva oluyor. Umarım herkes elinden gelenin en iyisini yaparak başarılı olur” diyerek turnuva hakkında düşüncelerini belirtti.

Ataşehir Open Cup sporcularından Atıf Tuna “Çok büyük keyif alacağıma inandığım bir organizasyon. İlk turnuvamızı da Ataşehir’de yapmıştık. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Ana hedefimiz keyif; ondan sonra da olabildiğince iyi sıralarda yer alıp, bir sonraki turnuva için motivasyonumuzu sağlayabilmek” şeklinde konuştu.

Sporculardan Vahdet Demirok “Çok heyecanlıyız. 2-3 aydır hazırlanıyoruz. Ben de yeni başlayanlardanım. Oyundan çok keyif allıyorum. Bugün güzel bir turnuva olacak. Başarılı olmaya çalışacağız” sözlerini kullandı.

Futbol Gençlik ve Spor Derneği Levent Baş ise “Güzel bir hava var. Ataşehir Golf Kulübü’nün sahası muhteşem bir saha. Güzel bir turnuva yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Çekişmeli ve heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan turnuvanın kazananı Sinan Bardak olurken, Faruk Pazarcı ikinci, Alp Şengünler ise üçüncü sırayı aldı.

Turnuvada boy gösteren oyuncu Ferit Aktuğ ise “Hole in One (Topun deliğe bir vuruşta sokulması)” yapan tek sporcu olmayı başararak ödülün sahibi oldu.

Turnuvanın ardından düzenlenen “Matchplay” etabını ise Faruk Pazarcı kazandı.

Turnuvanın şampiyonu ve 50 puanın sahibi Sinan Bardak “Çok keyifli bir turnuvaydı. Ataşehir Golf Kulübü ailesine çok teşekkür ederiz. 55 katılımcıyla çok güzel bir turnuva yaşadık. Herkese çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Turnuvanın ikincisi ve “Matchplay” etabının galibi Faruk Pazarcı ise “Çok mutluyum. Çok güzel bir organizasyondu. Büyük bir katılım oldu. Ataşehir Golf Kulübü antrenmanlarımızı yaptığımız bir yer. Hedefime ulaştım.” şeklinde konuştu.

Üçüncü sırayı alan Alp Şengünler “Üçüncü veya birinci olmaktan ziyade, bugün burada arkadaşlarımızla bir arada bulunmak çok keyifli oldu. İşin içinde rekabet her zaman var. Bu rekabet durumu daha eğlenceli bir hale getiriyor. Önemli olan Futgolfü, Türk sporunda var edebilmek. Futgolf çünkü büyüye büyüye gelen bir spor dalı. Çok güzel bir sporu Türkiye’de inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Hole in One” ödülünün sahibi ünlü oyuncu Ferit Aktuğ “Güzel bir gün benim için. Evime yine kupasız dönmüyorum. Çok mutluyum.” şeklinde düşüncelerini belirtti.

Sezonun bir sonraki turnuvası Eylül ayı içerisinde Kuşadası’nda gerçekleşecek.