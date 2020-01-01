Futgolf heyecanı bu kez İstanbul'da yaşandı

FGSD tarafından düzenlenen 2020 Futgolf Turu 5. Etabı, 12-15 Kasım tarihleri arasında Kemer Country Golf Club sahasında oynandı.

’de futgolfün en büyük destekçisi Ford Otosan bu kez Ford Şahsuvaroğlu ile ana sponsor olarak yer alırken, Mackolik ve Braun Türkiye de destekleriyle organizasyona güç kattı.

Kemer Country Golf Club iki ayrı 18 delikli futgolf sahası ile katılımcılara oldukça farklı ve keyifli bir deneyim yaşattı. Oyuncular bir yandan yeteneklerini konuştururken bir yandan da fiziksel olarak ciddi bir sınav verdiler.

Pazar günü oynanan final sonrasında genel kategoride İskoçya’dan katılan Joe McCourt bu etapta şampiyonluğa ulaşırken, Selçuk Bir ikinci, bir diğer İskoç oyuncu David Quigley ise üçüncü sırada yer aldılar.

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Senyor kategorisinde ise şampiyon Sami Bir olurken, Aydın Salur ve Osman Bayazıt Genç ise onu takip eden isimlerler oldular.

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Çıkış noktasından topu tek vuruşta deliğe sokan oyuncuya verilen “Hole in One” özel ödülünü ise Göksel Aksu kazandı.

FGSD 2020 Futgolf Turu Aralık ayında Antalya’da yapılacak olan 6. etap ile son bulacak.