Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nden 29 Ekim'e özel turnuva

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda şampiyon Alp Şengünler oldu.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından Ataşehir Golf Kulübü'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda 50'den fazla oyuncu katıldı ve turnuva tam bir şenlik havasında geçti.

Alp Şengünler’in şampiyonluğa ulaştığı turnuvada Fevzi Coşar ikinci, Sami Bir de üçüncü sırayı elde ettiler.

Yapılan ödül töreninde FGSD Başkanı Levent Baş, 'de futgolfün gelişimine verdikleri büyük destek için Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Hasan Gülbaran, Ataşehir Golf Kulübü kurucusu Murat Karaduman ve Mustafa Sarımermer’e teşekkürlerini iletti.