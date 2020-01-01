"Futbolun yeniden başlaması bütün ülkeye umut verecek"

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Serie A'nın yeniden başlayacak olmasından dolayı duyduğu mutluluğu gizlemiyor.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, 28 Mayıs Perşembe günü yaptığı açıklamada 'nın 20 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurdu.

Yarı final aşamasında bıraktığımız İtalya Kupası da önümüzdeki haftalarda kaldığı yerden devam edecek.

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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina yaptığı açıklamada "Futbolun yeniden başlaması bütün ülkeye umut verecek. Alınan karardan dolayı çok mutluyum. Bu başarıyı Bakan Spadafora ve tüm hükümet üyeleri ile paylaşıyoruz. Yürürlüğe koyduğumuz bu proje, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Çünkü Serie A ile birlikte, Serie B, Serie C ve Kadınlar Serie A da yeniden başlayacak." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Gravina gibi alınan devam kararından mutlu bir diğer isim olan Serie A Başkanı Paolo Dal Pino ise "Bakan Spadafora ve ekibine teşekkür ediyorum. Olağandışı bir durumla karşı karşıya kaldık. Ancak aklımızda sadece bir tek düşünce vardı: futbol ve futbolun geleceği için en iyisini yapmak. Serie A'nın geri dönmesi demek, dünyanın en güzel organizasyonunun devam etmesi anlamına geliyor. Tutku ve coşkuyla bu sporu takip eden milyonlarca taraftara borcumuzu ödeyeceğiz." şeklinde konuştu.

26 haftası geride kalan Serie A'da topladığı 63 puanla en yakın rakibi 'nun 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.