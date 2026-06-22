Suudi Arabistan milli takımının 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda İspanya’ya 4-0’lık ağır bir yenilgiye uğraması, “Yeşiller” taraftarları arasında geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açtı; taraftarlar, takımın sergilediği sönük performansın ardından Yunan teknik direktör Georgios Donis ve oyuncuları sert bir şekilde eleştirdi.

Suudi Arabistan milli takımı, ilk turda Uruguay karşısında sergilediği performansın çok uzağında bir görüntü sergiledi. İspanya kalesi önünde hiçbir gerçek gol fırsatı yaratamayan takım, bire bir mücadelelerin çoğunu kaybetti; top hakimiyeti ve hücum kurma konusunda bariz sorunlar yaşadı; ayrıca dört gol yemesine neden olan savunma hataları da yaptı.

Eleştirilerin artmasıyla birlikte Suudi taraftarlar, savunma oyuncusu Ali Al-Bulaihi’nin İtalyan teknik direktör Roberto Mancini’nin milli takımdaki dönemi hakkında yaptığı önceki açıklamaları yeniden gündeme getirdi.

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Al-Bulaihi, daha önceki açıklamalarında Mancini’nin görev süresi boyunca oyunculara sert eleştiriler yönelttiğini ve hatta onlara “Siz futbolu bilmiyorsunuz ve temel bilgilerinizi eksik” dediğini belirtmişti.

Suudi milli takım taraftarları, Mancini’nin önceki açıklamalarına atıfta bulunarak, İspanya karşısında sergilenen performansın, İtalyan teknik direktörün “Yeşiller” ile çalıştığı dönemde sık sık tekrarladığı birçok eleştiriyi yeniden gündeme getirdiğini düşündü. Taraftarlar, oyuncuların sergilediği performansın – ister pozisyon alma, ister baskı altında top kontrolü, ister bire bir mücadelelerde yenilgi açısından olsun – bu açıklamalara kendi bakış açılarından daha fazla inandırıcılık kattığını düşündü; özellikle de maçın çeşitli yönlerinde İspanya milli takımına ayak uyduramamalarının ardından.









