Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez, medya raporlarına göre, aşk hikâyelerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Çift, spor dünyasının en görkemli düğünlerinden biri olabilecek, uzun süredir beklenen bir düğün töreni gerçekleştirecek.

Bu haberler doğrulanırsa, söz konusu tören çiftin takipçileriyle paylaşmaya alışık olduğu uzun yıllara yayılan lüks yaşamın doğal bir uzantısı olacak. Bu yaşamda nadir otomobiller, dünyanın dört bir yanındaki lüks mücevherler ve lüks gayrimenkuller iç içe geçiyor.

Medya raporları, Cristiano Ronaldo (41 yaşında) ile nişanlısı Georgina Rodriguez'in (32 yaşında) bu hafta sonu, Portekizli yıldızın doğduğu yer olan Portekiz'in Madeira Adası'nda nikâh kıyacaklarını aktardı.

Alman "Bild" gazetesi, düğün merasimine ev sahipliği yapması için Funchal Katedrali'nin tamamen kiralandığını ve bunun beklenen törenin olağanüstü karakterini yansıtan bir adım olduğunu belirtti.

Düğün gerçekten yapılırsa, bu, 2016 yılında Ronaldo'nun Georgina ile İspanya'nın başkenti Madrid'de tanışmasıyla başlayan bir ilişkinin taçlandırılması olacak.

O dönemde Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Real Madrid forması giyerken, Georgina "Gucci" mağazalarından birinde çalışıyordu.

İkili arasındaki ilişki hızla gelişti ve 2017 yılının sonunda kızları Alana Martina dünyaya geldi. Ardından aile, birkaç çocuğu daha kapsayacak şekilde genişledi.

17,8 milyon euroyu aşan serveti ortaya koyan tek bir kare

Georgina Rodriguez, Ronaldo ile paylaştığı lüks yaşam tarzının bir kısmını Instagram platformu üzerinden takipçileriyle sürekli paylaşmaya özen gösteriyor.

2025 yılında yayınlanan fotoğraflardan birinde ikili, "Daily Mail" gazetesinin değerini yaklaşık 11,6 milyon euro olarak tahmin ettiği "Bugatti Centodieci" otomobilinin içinde görüldü.

Her ikisi de "Patek Philippe" markasına ait lüks birer saat takıyordu. Ronaldo'nun elmaslarla süslü saatinin değeri yaklaşık 605 bin euro olarak tahmin edilirken, Georgina'nın saatinin değeri ise yaklaşık 380 bin euro.

Georgina'nın nişan yüzüğü sahnenin görkemini daha da artırdı. Tahminler, yüzüğün değerinin yaklaşık 5,2 milyon euroya ulaştığını gösteriyor. Böylece tek bir karede görünen otomobil ve mücevherlerin toplam değeri 17,8 milyon euroyu aşıyor.

Olağanüstü bir evlilik teklifi ve milyonluk hediyeler

"The Sun" gazetesine göre Ronaldo, evlilik teklifini olağanüstü bir olay haline getirmek için hiçbir çabadan kaçınmadı. Konu sadece milyonlarca euro değerindeki bir nişan yüzüğüyle sınırlı kalmadı; ayrıca değeri yaklaşık 313 bin euroya ulaşan bir dizi lüks hediye de sundu.

Hediyeler arasında değeri yaklaşık 90 bin euro olarak tahmin edilen beyaz renkli bir "Porsche Taycan" otomobilin yanı sıra, İsviçre markası "Audemars Piguet"ye ait, değeri yaklaşık 61 bin euro olan lüks bir saat yer aldı.

Ayrıca ona "Christian Dior" ve "Louis Vuitton" markalarına ait, değeri yaklaşık 8 bin euro olan el çantalarının yanı sıra, değeri yaklaşık 20 bin euroya ulaşan bir dizi özel elbise ve bluz da hediye etti.

Özel bir adada iki lüks villa

İkilinin yatırımları otomobiller ve mücevherlerle sınırlı değil; gayrimenkul sektörü de kendileri açısından büyük ilgi görüyor.

Raporlar, Ronaldo ve Georgina'nın Kızıldeniz'e bakan özel "Nujuma" Adası'nda iki lüks villaya sahip olduğunu gösteriyor. Bu ada yalnızca tekneler veya deniz uçakları aracılığıyla ulaşılabilen bir ada.

İki gayrimenkulün birlikte satın alma fiyatı yaklaşık 8 milyon euro olarak tahmin ediliyor. İki villa, aile fertlerini ağırlamak için geniş bir alan sunmasının yanı sıra, ikiliye tatilleri boyunca tam bir mahremiyet sağlayan özel bir sığınak da sunuyor.

Futbol tarihinin ilk milyarderi

Ronaldo'nun kariyeri boyunca yeşil sahanın içinde ve dışında biriktirdiği devasa servet göz önüne alındığında, bu lüks eşyalar onun için mali bir yük teşkil etmiyor.

"Bloomberg" ajansına göre Portekizli yıldızın net serveti yaklaşık 1,4 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Böylece serveti bir milyar dolar barajına ulaşan tarihteki ilk futbolcu oluyor.

Beklenen düğün tarihi yaklaşırken, Ronaldo ve Georgina'nın yalnızca yıldızlık ve şöhretle sınırlı kalmayıp aynı zamanda spor dünyasının en lüks yaşam tarzlarından birine de uzanan bir aşk hikâyesi yazmaya devam ettikleri görülüyor.