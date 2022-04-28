'Futbolun Kutsal Kasesi' - Maradona'nın rekor kıran 4 milyon sterlinlik 'Tanrı'nın Eli' formasının inanılmaz hikayesi

Arjantin'in 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Diego Maradona'nın giydiği mavi forma, Sotheby's'de bir müzayedede satışa çıkmaya hazırlanıyor. Forma geride bıraktığımız yıllarda maçın ardından Maradona ile formasını değiştiren İngiliz futbolcu Steve Hodge tarafından sergilenmesi için ödünç olarak Manchester Ulusal Futbol Müzesi'ne verilmişti.

Hogde söz konusu Haziran gününde bir Dünya Kupası'nda şu ana kadar atılan en unutulmaz iki golü sahadan izleyen birkaç isimden biriydi. Sırayla Tanrı'nın Eli ve Tanrı'nın Eli'nin gölgesinde kalsa da Yüzyılın Golü olarak nitelendirilen hemen ardından gelen gol...

Hodge o dönem Napoli'de forma giyen Maradona ile formasını değiştirirken, futbol tarihinin en ikonik parçalarından birinin yeni sahibi olacağını hiç şüphesiz bilmiyordu.

Fiyatı müzayede öncesi yapılan değerlendirmelerde 4 milyon sterlin olarak gösterilen forma, önümüzdeki hafta ihale sona erdiğinde çok büyük bir olasılıkla çok daha yüksek bir fiyata alıcı bulacak. Bu forma o kadar değerli ki büyüleyici bir kariyeri olan ve oynadığı iki Dünya Kupası'nın yanı sıra Nottingham Forest, Aston Villa ve Tottenham formaları giyen Hodge, otobiyografisine tüm bu başarılarına rağmen, "Maradona formalı adam" ismini vermişti.

Öte yandan Maradona'nın eşi Claudia ve kızları Hodge'nin sahip olduğu formanın İngiltere maçında giyilen forma olmadığını belirtirken, açık artırmayı reddetmekten kaçınmadı:

"Bu forma o forma değil. Gerçek formanın kimde olduğunu söylemek istemiyorum çünkü çılgınca. Tek söyleyebileceğimiz Hogde'de bulunan forma gerçek değil. Bu formanın gerçek olmadığını Maradona söylemişti. Bize, 'En değerli formamı nasıl veririm' demişti.

Müzayede evi ise formanın Maradona'ya ait olduğunun son model bir teknoloji ile ispatlandığı konusunda diretiyor. Yapılan araştırmaya göre Maradona maç sırasında ailenin iddia ettiği gibi forma değiştirdi ancak iki gol attığı tarihi forma, Hodge'de bulunan forma.

Kritik çeyrek final karşılaşması öncesinde her iki takımı da detaylı şekilde masaya yatıran El Partido adlı kitabın yazarı Andres Burgo da GOAL'e verdiği demeçte söz konusu formanın müzayede de satışa çıkacak forma olduğunu söyledi:

"Bütün işaretler formanın doğru olduğunu doğruluyor. Hodge, 20 yıldır Maradona daha hayattayken 2002'de bunu kabul ettiğini söylemişti. Bu sırada başka tanıkların olduğu da biliniyor. Ailenin neden böyle bir açıklama yaptığı konusunda emin değilim. Ailenin elindeki formanın ilk yarıdaki forma olduğunu düşünüyorum"

Bu hikayenin en ilgi çekici yanlarından biri ise formanın aslında Mexico City'nin arka sokaklarında spor malzemeleri satan bir mağazada hayat bulması.

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Çeyrek finalden kısa bir süre önce ülkenin Dünya Kupası için seçtiği formanın yakıcı yerel iklim için çok ağır olduğunu düşünen Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Bilardo, yardımcılarını tedarikçi firma olan Le Coq Sportif'in logosunun bulunduğu daha hafif bir versiyon bulmaları için görevlendirmişti.

Sonunda bulunan 40 formaya takımın kaldığı otelin çalışanlarının da yardımıyla maçın başlamasına 24 saatten daha az bir süre kalan milli takım arması ve forma numaraları elle dikildi.

Özellikle Amerikan Futbolu'nda kullanılmak için tasarlanan parlak gri numaralar, oyuncular arasında fazla rağbet görmedi. Burgo'nun El Partido'da aktardığına göre yıldız orta saha oyuncusu Jorge Burruchaga bu sayıları iğrenç olarak nitelendirmişti.

Bilardo ise numaraların kabare şovundan fırlamış gibi göründüğünü söylüyordu: "Yine de Maradona'nın attığı iki gol sayesinde bu aceleyle toplanan formalar futbol tarihinde önemli bir yer edindi"

Burgo formaların görsel açıdan her ne kadar tatmin edici olmaktan uzak olsalar da bu durumun modern futbolun bu tarz duyguları gittikçe körelttiği günümüz futboluna göre son derece romantik ve amatör bir ruh kattığına inanıyor.

Birkaç Arjantinli formanın ulusal bir eser olarak Maradona'nın doğduğu ülkeye ait olduğunu savunurken, bazıları ülkede önemli bir nüfuz sahibi olan Santi Maratea'dan formayı satın almasını talep ediyor.

Bu talebe değinen Maratea ise bir milyon insanın 10 dolar vermesi halinde formayı 10 milyon dolar karşılığında satın alabileceklerine inanıyor.

Arjantin futbolunun en saygın seslerinden biri olan Ezequiel Fernandez Moores de formanın her ne kadar dünya futbolunun mirası olsa da her şeyden önce Arjantin'e ait olduğunu savunuyor: "Yine de formanın maçın diğer tarafı olan İngiltereli bir vatandaş tarafından satın alınması bir Şeyh ya da yeni zengin bir futbol patronu tarafından satın almasına göre çok daha tercih edilebilir. İngilizler futbolda değerli rakiplerdi. Bir İngiliz'in bu formaya sahip olması ama şimdi finansal nedenlerle satılıyor. Dünya böyle işliyor"

Her halükarda forma tüm zamanların en büyük sportif başarılarından birinin fiziksel temsilinden başka bir şey değil. Gerçekten de küresel ve yaşlanmayan bir fenomen.

"Maradona'nın o iki golü attığı forması sporun Kutsal Kase'si. Tarihin en ünlü iki Dünya Kupası golü de aynı formayla aynı maçta atıldı" diyor Burgo.

"O maç Maradona'nın taç giyme maçıydı. Çok kısa sürede biri doğru biri yanlış iki gol. Onu bu kadar özel yapan da buydu"

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