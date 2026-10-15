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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Futbolun hücum yüzü en güzel haliyle: İkinci hafta Şampiyonlar Ligi tarihine nasıl geçti?

Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
LASK - Liverpool
LASK
Liverpool
Aston Villa - Fenerbahçe
Aston Villa
Fenerbahçe
M.City - Paris Saint-Germain
M.City
Paris Saint-Germain
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Avrupa sahalarında büyük heyecan

  UEFA Şampiyonlar Ligi, dün akşam oynanan lig aşamasının ikinci haftasında 9 maçın yapılmasıyla son derece heyecanlı bir geceye sahne oldu.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, dokuz maçta 46 gol kaydedilen ikinci hafta, turnuva tarihinde yeni bir rekor kırarak Ekim 2025'te kaydedilen önceki rekoru üç gol farkla aştı.

 Hiçbir maç golsüz beraberlikle sonuçlanmadı; bu da hücum futbolu sevenleri mutlu etti.

 İkinci haftada salı ve çarşamba günleri kaydedilen gollerin toplamı 78'e ulaştı ki bu da turnuvanın bu aşamasında bir rekor.

En heyecanlı maçlar arasında Liverpool, LASK'ı 6-3 yenerken Aston Villa da Fenerbahçe'yi 6-0 ezdi.

Real Madrid de Roma karşısında 3-1 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanarak güçlü bir izlenim bıraktı; Paris Saint-Germain ise heyecanlı ve gidiş gelişli bir maçta Manchester City'yi 4-2 yendi.

 Dün oynanan dokuz maçtan altısında en az beş gol kaydedilmesiyle bu Avrupa gecesi, bu sezonun olağanüstü karakterini bir kez daha teyit etti.

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