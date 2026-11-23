Kevin De Bruyne, Manchester City'nin şampiyonluklarının elinden alınması ihtimalinin Etihad Stadyumu'ndaki 10 yılına bakışını değiştirmeyeceğini söyledi. Napoli ile Manchester'a dönen Belçikalı yıldız, City'nin sahiplerini sevdiğini belirtti ve salı günü Şampiyonlar Ligi'nde eski kulübüyle karşılaşmaya hazırlanırken "herkesin kuralların sınırında oynadığını" kabul etti.

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De Bruyne, şampiyonlukların elinden alınması ihtimaline yanıt verdi

De Bruyne, Premier League'in suçlu bulma kararının ardından City'nin şampiyonlukları elinden alınsa bile kulüpteki başarılarının gölgelenmeyeceğini söyledi. City, hakkındaki mali suçlamaların büyük bölümünde eylül ayında suçlu bulundu ve karara itiraz ediyor.

Pazartesi akşamı Etihad'da düzenlenen basın toplantısında De Bruyne'ye, 2017-18 sezonundaki 100 puanlık şampiyonluk gibi başarılarını kaybetme ihtimali soruldu. "Bu yine de hiçbir şeyi değiştirmiyor, futbolum değişmedi. Elbette hayatta kurallar var ama herkes kuralların sınırında oynuyor, diyebilirim" dedi.

"Elimden gelen her şeyi verdim"

City'deki 10 yılında altı Premier League şampiyonluğu kazanan orta saha oyuncusu, geride bıraktıklarının değişmeyeceğini vurguladı. "Elimden gelen her şeyi verdim, bu benim gözümde değişmeyecek. Pek çok insanın bana bir oyuncu olarak ya da oynadığımız futbola bakışının değişeceğini sanmıyorum" dedi.

"Ama... Ah! Sanırım herkesin kendi görüşü var ve insanların 'rezalet' demesi konusunda yapabileceğim bir şey yok." De Bruyne, en çok takım arkadaşlarıyla kurduğu ilişkilere değer verdiğini de ekledi.

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"Burası benim kulübüm! Sahiplerini seviyorum"

Belçikalı oyuncu, karara rağmen City ile bağının eskisi kadar güçlü olduğunu açıkça belirtti. "Ve dürüst olmak gerekirse hâlâ... Burası benim kulübüm! Sahiplerini seviyorum, futboldan başka pek çok şey hakkında konuştuk. Khaldoon [Al Mubarak] ile bir kulübün nasıl satın alınacağını bile konuştum" dedi.

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"Bu kulübe karşı sevgiden başka bir şey hissetmiyorum ve bu asla değişmeyecek! Bana ve aileme 10 yıl boyunca son derece iyi davranan insanlar var; şu anda bile benim için en önemli şey bu. Açıkçası benim için mesele bundan ibaret."

Etihad'da duygusal bir dönüş bekleniyor

De Bruyne, salı günü eski kulübüyle karşılaşacak. Enzo Maresca'nın ekibi ise kötü gidişatına son vermeye çalışacak .

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35 yaşındaki oyuncu, geleceği hakkında İtalyan basınında çıkan haberlere de tepki göstererek bu haberlerin eşine yönelik hoş olmayan tepkilere yol açtığını söyledi.