Bayern Münih taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karşı oynanacak zirve karşılaşmasını, daha ilk düdük çalmadan ateşledi.

İspanyol "AS" gazetesi, Bavyera ekibini desteklemek için Almanya’dan gelen taraftarların "Santiago Bernabeu" Stadı çevresindeki tezahüratlarını kayda alan bir video yayımladı.

Bayern Münih ultras üyeleri, stadın çevresinde sıralanarak ev sahibi sahasında kraliyet ekibine gözdağı veren tezahüratlar yaptı.

Bayern Münih taraftarları, takımın Real Madrid karşısındaki kötü serisini sona erdirmeyi hayal ediyor; zira Almanlar, son 9 doğrudan karşılaşmada Real Madrid’i yenemedi: 2 kez berabere kaldılar ve 7 kez kaybettiler.

Real Madrid, bugün Salı akşamı kıta kupasının çeyrek final ilk maçında Bayern Münih’i konuk ediyor; rövanş mücadelesi ise gelecek hafta Münih’te oynanacak.

