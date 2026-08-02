Bir İspanyol gazetesi, bugün pazar günü, ABD Başkanı Donald Trump'a sert bir saldırı başlatarak onun futbolu bozduğunu vurguladı.

"AS" gazetesi, ABD Başkanı'nın FIFA kararlarında giderek artan bir nüfuz kazandığını ve "asgari etik sınırları bile aştığını.. futbol ile kendisi arasında dünyanın ikinci seçeneği tercih ettiğini" belirtti.

Gazete şöyle devam etti: "FIFA başkanlığının siyasi bir boyutu olduğu kuşkusuz. İnfantino'nun turnuvalarda ya da kongrelerde ortaya çıkışı hakkında insanlar 'bir başbakan gibi görünüyor' diyor. Bu doğru. Başında bulunduğu örgütün ve temsil ettiği sektörün gücü muazzam. İnfantino, 2018 Dünya Kupası'nda Putin'den başlayarak, 2022 ve 2034 turnuvalarında Katar Emiri ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a kadar siyasi sahneyi iyi yönetti. Aynı zamanda, Fas'ın İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı Fas Kralı VI. Muhammed'in de müttefiki."

Gazete şöyle sürdürdü: "Bu stratejiyle her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu, ta ki 2026 edisyonuna ev sahipliği yapması gereken kişiyle çarpışana kadar: Donald Trump."

Ve ekledi: "Belki futboldan çok uzak bir kültüre mensup olduğu için, belki de onu daha önce hiç kimse durdurmadığı için, ABD Başkanı karar alma sürecinde giderek artan bir nüfuz kazandı ve asgari etik sınırları bile aştı. Meksika ve Kanada turnuvaya ortak ev sahipliği yapmasına rağmen kendini 2026 Dünya Kupası çalışma grubunun başkanı olarak atadı.. Oval Ofis'i ve Beyaz Saray'ı, futbolun tarafsızlığıyla çelişen bir televizyon sahnesine dönüştürdü."

Ve şunları kaydetti: "İnfantino ve Dünya Kupası, sanki Trump'ın en yeni oyuncaklarıymış gibi orada defalarca boy gösterdi.. Geçmiş yasal sorunları nedeniyle ülkeye girişi belirsiz olan Cristiano Ronaldo bile, Dünya Kupası'nın başlamasından hemen önce ülkeyi ziyaret etti. O şüpheler işte o anda dağıldı."

Ve devam etti: "İnfantino, Trump'ın karşısında giderek geri çekildi.. Trump'ı Kulüpler Dünya Kupası töreninde kürsüye çağırarak, fotoğraf çektirmeye yer açamayan Chelsea oyuncularının gördüğü ilgiyle aynı önemi ona verdi. Neyse ki Rodri, İspanya'nın ikinci kupası olan Dünya Kupası'nı kaldırmadan önce fotoğrafını çektirebildi."

FIFA Barış Ödülü

İnfantino, Washington'daki Dünya Kupası kurası sırasında Trump'a FIFA Barış Ödülü'nü verdi; bu, futbolu utandıran bir adımdı. Trump, aslında reklam araları olan su içme molalarını, ayrıca final maçının iki devresi arasında yaklaşık yarım saat süren bir gösteriyi kabul etti.

Palojon meselesi bardağı taşıran son damla oldu: Trump'ın İnfantino ile yaptığını itiraf ettiği bir telefon görüşmesi, oyuncunun cezasını utanç verici bir şekilde kaldırdı. Dünya Kupası gelirlerinin yüzde 20'sinin Trump'a bağlı fonlara satılması önerisi de bir kez daha bardağı taşıran son damla oldu.

Kamuoyu ve UEFA, İnfantino'nun yanıtını bekliyordu.. Bu çarpışma kaçınılmazdı. Dünyanın, Trump ile Trump arasında futbolu seçmesi kaçınılmazdı.