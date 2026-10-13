Manchester City'nin krizleri artık yalnızca futbolun finansal kurallarını ihlal ettiği iddialarıyla sınırlı değil. İngiliz basınında yayımlanan haberler, Abu Dabi'li yatırımcılarla Manchester şehrindeki yerel yönetimler arasında tartışma yaratan gayrimenkul anlaşmalarını ve yakın ilişkileri ortaya çıkardı. Bu durum, takımın Paris Saint-Germain ile yapacağı kritik maçın öncesinde İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı giderek artan siyasi sorularla karşı karşıya bıraktı.

"Sunday Times" ve "The Times" gazetelerine göre, Manchester Şehir Konseyi ile kulübün sahibi Şeyh Mansur bin Zayed'e bağlı Abu Dhabi United Group'la ilişkili şirketler arasında imzalanan gayrimenkul anlaşmaları, kamu arazilerini ve kamu çıkarlarını kapsayan projelerin yönetimindeki şeffaflık konusunda soru işaretleri doğuran katı gizlilik maddeleri içeriyordu.

2014 ile 2019 yılları arasında imzalanan anlaşmalar, Etihad Stadyumu çevresindeki Eastlands bölgesinin geliştirilmesi projeleri de dahil olmak üzere, bazı projelere ilişkin bilgilerin ilgili tarafların onayı olmadan açıklanmasına yönelik kısıtlamalar içeriyordu. Düzenlemeler ayrıca, Manchester'ın doğusunda konut projeleri geliştirmek amacıyla 2014 yılında şehir konseyi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcıların katılımıyla kurulan "Manchester Life" şirketini de kapsıyordu.

Gayrimenkul anlaşmalarında gizlilik maddelerinin yaygın olmasına rağmen, bunların kapsamının genişliği bu projelerin yönetimindeki şeffaflık düzeyi konusunda soru işaretleri doğurdu; özellikle de kamu kaynakları ve vergi mükellefleri üzerindeki mali etkisinin tam olarak belirlenmesindeki güçlük göz önüne alındığında.

Bu gelişmeler, Manchester City'nin Premier Lig yönetmeliklerini ihlal ettiğine dair 115 suçlamayı içeren finansal davanın yansımalarıyla halen uğraştığı bir dönemde yaşanıyor. Bu bilgiler Fransız "Foot Mercato" sitesi tarafından aktarıldı.

Söz konusu haberlere göre, bağımsız soruşturmanın sonuçları incelemeye tabi tutulan maddelerin büyük bir kısmında ihlallerin kanıtlandığı yönünde oldu. Tartışmalı ticari anlaşmalar yoluyla dolaylı biçimde 800 milyon sterlinden fazla para aktarıldığına dair iddialar da bulunuyor. Ancak kulüp sonuçlara itiraz ediyor ve temyiz sürecini sürdürüyor; bu da davayı, kulübün sportif ve mali geleceğini etkileyebilecek yeni gelişmelere açık tutuyor.

Öte yandan, eski yerel yetkililer gayrimenkul projelerini savunarak, bu projelerin ihmal edilmiş bölgelerin geliştirilmesine katkı sağladığını ve şehre ekonomik getiri sunan yatırımlar çektiğini vurguladı. Manchester Şehir Konseyi de gizlilik maddelerinin bu tür anlaşmalarda alışılmış olduğunu ve yatırımcılara konseyin iletişimi veya yasal yükümlülükleri üzerinde mutlak bir yetki vermediğini belirtti.

Mevcut İngiltere Başbakanı Andy Burnham, 2017 ile Temmuz 2026 arasında Büyük Manchester belediye başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde Manchester City yönetimiyle olan geçmiş ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından tartışmanın en öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

"The Times" gazetesine göre Burnham, Etihad Stadyumu'nda takımın üç maçına davet edildi; ayrıca kulüpte düzenlenen şarkıcı Ed Sheeran konserine de davet aldı. Eylül 2019'da ise Vincent Kompany'nin veda maçı sırasında Manchester City Yönetim Kurulu Başkanı Khaldoon Al Mubarak'ın yanında görüntülendi.

Büyük Manchester yetkilileri ayrıca, Burnham ile Al Mubarak arasında 2021 yılında, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği bir yatırım zirvesinin kulisinde resmi bir görüşme yapıldığını doğruladı ve söz konusu yetkilinin aldığı davetlerin yürürlükteki prosedürlere uygun şekilde beyan edildiğini belirtti.

Burnham'ın, finansal davanın yansımaları altında kulübün Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen sahipleri tarafından satılma olasılığından duyduğu kaygıyı dile getirdiği ve bu kişilerin şehrin yaşadığı ekonomik dönüşümdeki rolüne işaret ettiği açıklamalarının ardından siyasi baskılar arttı.

Aralarında Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch ve Liberal Demokratlar lideri Ed Davey'nin de bulunduğu siyasi liderler, Burnham'ın kulüp ve sahipleriyle olan ilişkileri konusunda daha fazla şeffaflık talep etti. Başbakan ise belediye başkanlığı görevi süresince onlarla yaptığı ticari temasların ayrıntılarını açıklayacağını taahhüt ederken, finansal davaya ilişkin süreçlerin bağımsız olması gerektiğinin altını çizdi.

Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi de kendi cephesinden, yasanın istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

Konu gayrimenkul anlaşmaları ya da Burnham'ın kulüp yönetimiyle ilişkisiyle sınırlı değil. Haberlerde, Büyük Manchester Kurumu'nun, Burnham'ın belediye başkanlığı görevi süresince Birleşik Arap Emirlikleri'nden desteklenen gayrimenkul projelerine toplam değeri 55 milyon sterline ulaşan üç kredi verdiği belirtildi.

Bu bilgiler, finansman koşulları, yatırımcılara sunulan garantiler ve kamu otoritelerinin bu anlaşmaların ekonomik getirilerini belgeleme ve doğrulama kapasitesi konusundaki tartışmayı yeniden açtı.

Ayrıca 2025 yılında yayımlanan belediye yönetişimine ilişkin bir rapor, bazı uzun vadeli anlaşmaların belgelenmesi ve izlenmesinde zayıf noktalar bulunduğuna işaret etti; bu da denetim ve şeffaflığın güçlendirilmesi yönündeki talepleri artırdı.

Buna karşılık yerel yönetimler ve "Manchester Life" şirketi, projelerin ekonomik etkisini savunmayı sürdürüyor ve yatırımcılara kararlar ya da kamuya yapılan açıklamalar üzerinde haksız bir etki tanındığını ima eden suçlamaları reddediyor.

Böylece Manchester City, maç sonuçlarının ve finansal suçlamaların ötesine geçerek İngiltere'de yabancı yatırım ile kamu kurumları arasındaki ilişkiye uzanan bir krizle karşı karşıya kalıyor.

Paris Saint-Germain maçı yaklaşırken kulüp ve çevresi üzerindeki baskılar artıyor; şeffaflık ve hesap verebilirlik ise kulübün yerel yönetimlerle ilişkileri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen sahiplerinin yatırımlarının şehrin geleceğine yansımaları etrafındaki tartışmanın temel ekseni haline gelmiş durumda.