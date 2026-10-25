Michael Carrick, pazar günü Bournemouth ile oynanacak Premier League maçında kaptan Bruno Fernandes'i keserek takımına net bir mesaj verdi. Bu cesur tercih, Manchester United'ın Avrupa'da yaşadığı son hayal kırıklığının ardından kamuoyu önünde yaşanan tartışmanın sonrasında geldi.

Reklam

Taktik tartışmasının ardından kaptan ilk 11'den çıkarıldı

Manchester United Teknik Direktörü Carrick, Bournemouth ile oynanacak kritik Premier League maçında Fernandes'i ilk 11'e almama kararı verdi. Bu karar, orta saha oyuncusunun kulübün taktik anlayışını kamuoyu önünde sorgulamasının ardından takımdaki durumuna ilişkin bir hafta boyunca süren yoğun spekülasyonları takip etti.

Gerilim, United'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 yenilmesinin ardından başladı. Bu ağır mağlubiyetten sonra Fernandes, takımın taktik yaklaşımından Carrick'i sorumlu tutar gibi göründüğü sert açıklamalarda bulundu ve teknik direktörünün maç sırasında etkili değişiklikler yapamamasını eleştirdi.

Carrick kadro tercihini savundu

Maç öncesinde Sky Sports'a konuşan Carrick, aralarında kişisel bir anlaşmazlık olduğu yönündeki iddiaları hızla reddederek bu hamleyi stratejik bir tercih olarak açıkladı. Takımın en çok öne çıkan oyuncusunu neden yedek bıraktığı doğrudan sorulduğunda, eski United orta saha oyuncusu bunun takımın genel performansını artırmayı amaçlayan “futbolla ilgili bir karar” olduğunu söyledi.

Carrick, kararının gerekçesini şöyle açıkladı: “Seçenekleriniz olduğunda karar vermek her zaman zordur. Bugün istediğimiz performansı alabilmek için doğru kararı vermeliyiz.”

Reklam Reklam

Maguire kaptanlık yapacak, Mount devreye girecek

Fernandes'in yokluğunda, Bournemouth karşısında takıma liderlik etmesi için kaptanlık pazubandı Harry Maguire'a verildi.

Related Topics

Bu tercih, Fernandes'in Manchester United kariyerinde bir Premier League maçına yedek kulübesinde başlayacağı yalnızca altıncı karşılaşma olacak. Son iki örnek ise 2024-25 sezonunun sonunda yaşandı. Fernandes o maçlarda disiplin veya form nedeniyle değil, kritik Avrupa Ligi karşılaşmaları için kondisyonunu korumak amacıyla dinlendirilmişti.

United'ın kilit oyuncusu olmadan aldığı kötü sonuçlar

Geçmiş sonuçlar, Manchester United'ın etkili sekiz numarası sahada ilk düdükten itibaren yer almadığında zorlanabileceğini gösteriyor. United, Fernandes'in ilk 11'de başlamadığı son 10 Premier League maçının yalnızca birini kazandı (3 beraberlik, 6 mağlubiyet). Tek galibiyetini ise aralık ayında Newcastle'ı 1-0 yenerek aldı.

Reklam

Manchester United, tüm kulvarlardaki son yedi maçını kazanamamış ve yalnızca yedi puanla Premier League tablosunda 15. sırada bulunurken bu karşılaşmaya çıkıyor. Fernandes, bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta dört gol ve bir asistlik katkısıyla önemli bir rol oynamasına rağmen ilk 11'e alınmadı.