Futboldan daha büyük bir an! Fabian Ruiz, trajik ölümünün ardından Jesus de Miguel'i PSG'deki duygusal kutlamasıyla andı

Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu Fabian Ruiz, takımının salı gecesi Villarreal ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında duygu yüklü bir ana imza attı. İspanyol millî futbolcu, ani ölümü futbol dünyasını sarsan vatandaşı Jesus de Miguel'i Avrupa sahnesinde içtenlikle andı.

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Ruiz’den hayatını kaybeden vatandaşı için anlamlı anma

Futbol dünyası, CD Tenerife forveti Jesus de Miguel’in 30 yaşında hayatını kaybettiği yönündeki yıkıcı haberin ardından bu hafta yasa boğuldu. Forvet, pazartesi günü oynanan Segunda Division maçında FC Andorra kalecisi Jesus Owono ile sahada sert biçimde çarpışmasının tetiklediği kalp durması sonucu salı sabahı yaşamını yitirdi. Haber, PSG’nin Estadio de la Ceramica’ya konuk olmasından yalnızca saatler önce duyuldu ve birçok İspanyol futbolcu trajediden gözle görülür biçimde etkilendi.

Ruiz, 17. dakikada golü attığında aklı hemen hayatını kaybeden forvete gitti. Eski Napoli oyuncusu her zamanki coşkulu gol sevincini yaşamak yerine elleriyle De Miguel’in giydiği dokuz numarayı gösterdi, ardından hüzünle gökyüzünü işaret etti. Orta saha oyuncusunun bu örnek davranışı, takımı sahada rakibine üstünlük kurarken kalbinin ülkesinde yas tutanlarla birlikte olduğunu gösterdi.

PSG, Villarreal’i sekiz dakikada dört golle dağıttı

Ruiz’nin anması duygusal yönüyle öne çıksa da Fransa şampiyonunun performansı son derece acımasızdı. Luis Enrique’nin ekibi, birçok taraftar henüz yerine oturmadan sekiz dakikada dört gol atarak maçın sonucunu fiilen belirleyen şaşırtıcı bir başarıya imza attı. Villarreal, ilk düdükten itibaren etkili bitiriciliği yüksek tempolu presle birleştiren Paris ekibinin hücumları karşısında tamamen çaresiz kaldı.

Gol yağmuru, dokuzuncu dakikada bir kornerin ardından yaşanan karambolde Joao Neves’in fırsatı değerlendirip takımını öne geçirmesiyle başladı. Ev sahibi ekip henüz toparlanamadan Desire Doue, üç dakika sonra savunmadaki bir hatadan yararlanarak farkı ikiye çıkardı. İspanyol ekibinin sıkıntıları devam etti: Hücum hattına liderlik eden Senny Mayulu, 13. dakikada sert bir vuruşla üçüncü golü attı. Ruiz ise bu çılgın bölümün dördüncü ve son golünü 17. dakikada kaydetti. Böylece PSG, maçın tarihi nitelikteki ilk çeyrek saatlik bölümünde kontrolü tamamen ele geçirdi.

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Futbol dünyası yasta birleşti

De Miguel’in ölümünün trajik koşulları, ülke içindeki rekabetleri ve ligler arasındaki ayrımları aşan, dünyanın dört bir yanından gelen bir destek dalgasına yol açtı. Tenerife daha önce kaybı doğrulayan, yürek burkan bir açıklama yapmış ve şunları belirtmişti: “Acıya boğulmuş, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olabileceğine inanamaz haldeyken CD Tenerife, Jesus de Miguel Alameda’nın trajik biçimde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle duyurur.”

Kulüp, ailenin isteğini de şu sözlerle aktardı: “Jesus de Miguel’in ailesi, aldıkları her bir destek mesajı için herkese teşekkür ederken bu korkunç anlarda özel hayatlarına mümkün olan en yüksek düzeyde saygı gösterilmesini içtenlikle rica ediyor.”

Ruiz için bir meslektaşını Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde anma fırsatı, futbol camiasının ne kadar sıkı bağlarla birbirine bağlı olduğunu hatırlattı. Şampiyonlar Ligi maçının taşıdığı büyük öneme rağmen orta saha oyuncusunun önceliği, trajik biçimde erken sona eren bir yaşamı anmaktı.