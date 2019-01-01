Avrupa Şampiyonası Eleme

Futbolda milli heyecan başlıyor

Yorum()
AA
Euro 2020 H Grubu'nda yer alan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk'u ağırlayacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. hafta maçları 10 Ekim Perşembe günü başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. hafta maçları, 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.

Editörün Seçtikleri

Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C Grubu

19.00 Belarus-Estonya

21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda

E Grubu

21.45 Hırvatistan-Macaristan

21.45 Slovakya-Galler

G Grubu

21.45 Avusturya-İsrail

21.45 Letonya-Polonya

21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya

I Grubu

Haberin devamı aşağıda

17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 Rusya-İskoçya

21.45 Belçika-San Marino

Kapat