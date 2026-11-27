Unai Emery, Alejandro Garnacho’nun son dönemde Aston Villa’da neden forma şansı bulamadığını ayrıntılarıyla anlattı. Kadroya alınmamasına rağmen kanat oyuncusunun tutumunun örnek niteliğinde olduğunu vurgulayan Emery, genç futbolcunun ocakta ayrılabileceğine ilişkin iddialara da yanıt vererek odağının sahada olduğunu söyledi.

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Emery, Garnacho’nun kadroda olmamasını açıkladı

Emery, son haftalarda A takımda geri planda kalan Garnacho’nun durumuna açıklık getirdi. Maç öncesi basın toplantısında, “Garnacho çok iyi antrenman yapıyor. Tutumu harika” dedi.

“Sezon başında fiziksel olarak hazır olmadığı için zorlanıyordu. Şimdi hazır. İyi antrenman yapıyor ama takım da gelişiyordu ve gelişmeye devam ediyor. Kadroda yer almadığında bunun nedeni diğer oyuncular arasından da seçim yapmak zorunda olmam. Ona önce insan, sonra oyuncu olarak saygı duyuyorum ancak bu nedenle kadroda değil. Fakat futbolda işler değişebilir. Maçlar oynuyoruz, dolayısıyla oyunculara ihtiyacım olacak. Şu anda kadroda değil ama iyi çalışıyor. Başta ondan beklediğimiz seviyede” diye konuştu.

Ocak ayındaki transfer iddialarını reddetti

Yetenekli kanat oyuncusunun az süre alması, yeni yılda transfer dönemi açıldığında Villa Park’tan ayrılmak isteyebileceğine dair söylentileri beraberinde getirdi. Ancak Emery, kulübün kış dönemi planları hakkında konuşmak istemedi. Bunun yerine takımının Premier Lig’de karşı karşıya olduğu yakın dönemli zorluklara odaklanmayı tercih etti.

Sezon ortasında olası bir ayrılık sorulduğunda Emery, “Kasım ayındayız. Elbette ocakta bir transfer dönemi var ama ocak ayındaki transfer dönemini düşünmüyoruz. Özellikle ben düşünmüyorum. Bir sonraki transfer döneminin nasıl geçeceği hakkında konuşamam. Bu süreci kulüp yürütüyor. Ben yalnızca her maça odaklanıyorum” yanıtını verdi.

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“Ama tekrar söylüyorum, çok, çok daha iyi durumda. Her gün çok iyi bir tutumla antrenman yapıyor. Bu benim için çok önemli; önce kendisi, sonra bizim için. Dolayısıyla takım olarak da kendisi bir oyuncu olarak da çalışmaya ve ilerlemeye devam etmeli. Sonrasını göreceğiz.” Bu açıklamalar, kanat oyuncusunun Galatasaray maçında Aston Villa kadrosuna alınmadığı bir dönemin ardından geldi.

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Portman Road’da hücumda denge arayışı

Emery, oyuncu tercihleriyle ilgili meselelerin yanı sıra Aston Villa, Ipswich Town ile karşılaşmaya hazırlanırken tüm kulvarlarda altı maçtır süren galibiyet hasretine son vermeye çalışıyor. Takım ligde yenilmesi zor bir görüntü sergilese de hücumun son bölümünde yeterince etkili olamaması, daha önce kazanabileceği maçlarda puan kaybetmesine yol açtı.

Emery, “Şu anda yapımızı oluşturuyoruz ve oyun tarzımızda kendimizi rahat hissetmemizi sağlamaya çalışıyoruz. Topa sahip olarak oyunu kontrol etmeye ve topla rahat oynamaya çalışıyoruz. Bazen hücumda yeterince üretken olamıyoruz ama bu aşamada kendimizi iyi hissettiğimizi düşünüyorum. Şimdi, bu şekilde kendimizi iyi hissederken hücumda daha fazlasını ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

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Rakibe de değinen Emery, “Gary O'Neil deneyimli ve başarılı bir teknik direktör. Çok rekabetçi. Takımının ortaya koyduğu mücadele beni şaşırtmıyor, iyi bir oyun tarzları var. Harika mücadele ediyorlar. Sahalarında kendilerini güçlü hissediyorlar, taraftarları da onlara güveniyor. Taktiksel açıdan çok iyi bir yapıları var. O'Neil’a büyük saygı duyuyorum” diye ekledi.