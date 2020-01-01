Futbolda hangi lig, ne zaman başlayacak?

Koronavirüs nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde futbola ara verilmişti. Peki hani lig, ne zaman başlayacak? Tarihler haberimizde...

Koronavirüs nedeniyle beş ülkedeki ligler dışında dünyada bütün futbol ligleri süresiz olarak ertelenmişti. Salgının düşüş trendine girdiği ülkeler liglerin devam edeceği tarihleri duyurmaya başladı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın hemen her ülkesine yayılarak küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs nedeniyle başta futbol olmak üzere bütün majör spor organizasyonları ertelendi.

Dünyada futbolun devam ettiği beş ülke kalmıştı. Tacikistan’ın da erteleme kararı almasının ardından bu sayı dörde indi.

Daha fazla takım

Şu anda Belarus, Türkmenistan, Tayvan ve Nikaragua’da futbol devam ediyor.

’da bütün liglerde sezon iptal edildi. İskoçya’da alt ligler, ’da ise amatör ligler için aynı karar alındı.

Salgının kontrol altına alındığı veya düşüş trendine girdiği ülkelerde futbolun önümüzdeki günlerde yeniden başlatılması planlanıyor.

Bu doğrultuda ilk açıklama ’den geldi. Güney Kore Futbol Federasyonu birinci ve ikinci lig karşılaşmalarını 8 Mayıs'ta başlatmaya karar verdiği duyurdu.

Güney Kore’ye geçtiğimiz günlerde bir Avrupa ülkesi olan katıldı. Ülkenin başbakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ertelenen birinci lig karşılaşmalarının 29 Mayıs'tan itibaren tekrar başlayacağı kaydedildi.

Avrupa’da yüksek vaka sayısına karşın salgından en az zarar gören ülkelerden olan ’da da liglerin mayıs ayında devam etmesi yönünde çalışmalar bulunuyor. Bu ülkede takımlar bir süre önce küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.

Ülkemizde ise Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre en temel senaryo liglerin 12-13-14 Haziran'da başlaması ve 26 Temmuz'da bitmesi yönünde.

Devam eden ligler

Belarus

Türkmenistan

Tayvan

Nikaragua

Devam tarihi kesinleşen ligler

Güney Kore (8 Mayıs)

Polonya (29 Mayıs)

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İptal edilen ligler

Hollanda

İskoçya (Sadece alt ligler)

Fransa (Sadece amatör ligler)