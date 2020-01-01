Koronavirüs

Futbolda hangi lig, ne zaman başlayacak? Hangi ligler iptal edildi?

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Koronavirüs nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde futbola ara verilmişti. Peki hangi lig, ne zaman başlayacak? Tarihler haberimizde...

Koronavirüs nedeniyle beş ülkedeki ligler dışında dünyada bütün futbol ligleri süresiz olarak ertelenmişti. Salgının düşüş trendine girdiği ülkeler liglerin devam edeceği tarihleri duyurmaya başladı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın hemen her ülkesine yayılarak küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs nedeniyle başta futbol olmak üzere bütün büyük spor organizasyonları ertelendi.

Özellikle Avrupa'da karantina tedbirlerinin kademe kademe azaltılmasıyla birlikte futbolun geri dönüş tarihleri de belli olmaya başladı. Avrupa'nın büyük ligleri arasında geri dönüşü belli olan ilk lig Bundesliga olurken Premier Lig, La Liga ve Serie A'nın da devam etmesi bekleniyor. .

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    Hangi ligler iptal veya tescil edildi?

    • Fransa Ligue 1 (Tescil edildi)
    • Hollanda Eredivisie (İptal edildi)
    • İskoçya Premiership (Tescil edildi)

    Avrupa'da ligler ne zaman başlıyor?

    Yapılan resmi açıklamalar dahilinde devam tarihi kesinleşen ligler şu şekilde:

    LİG BAŞLAMA TARİHİ
    Güney Kore K Lig 8 Mayıs
    Faroe Adaları Meistaradeildin 9 Mayıs
    Almanya Bundesliga 16 Mayıs
    Çekya 1. Ligi 23 Mayıs
    Danimarka SüperLig 29 Mayıs
    Polonya Ekstraklasa 29 Mayıs
    Macaristan NB 30 Mayıs
    İsrail 1. Ligi 30 Mayıs
    Sırbistan Süper Lig 30 Mayıs
    Suriye Premier Lig 31 Mayıs
    Karadağ 1. Lig 1 Haziran
    Avusturya Bundesliga 2 Haziran
    Portekiz Primeira Liga 4 Haziran
    Bulgaristan 1. Lig 5 Haziran
    Hırvatistan 1. HNL 6 Haziran
    Türkiye Süper Lig 12 Haziran
    İzlanda 1. Ligi 13 Haziran
    İsveç Allsvenskan 14 Haziran
    Norveç Etileserien 16 Haziran
    Rusya Premier Lig 21 Haziran
    Finlandiya Veikkausliiga 1 Temmuz

    Not: Premier Lig, Serie A ve La Liga için resmi dönüş tarihleri henüz açıklanmadı.

     

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