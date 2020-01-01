Futbolda hangi lig, ne zaman başlayacak? Hangi ligler iptal edildi?
Koronavirüs nedeniyle beş ülkedeki ligler dışında dünyada bütün futbol ligleri süresiz olarak ertelenmişti. Salgının düşüş trendine girdiği ülkeler liglerin devam edeceği tarihleri duyurmaya başladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın hemen her ülkesine yayılarak küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs nedeniyle başta futbol olmak üzere bütün büyük spor organizasyonları ertelendi.
Özellikle Avrupa'da karantina tedbirlerinin kademe kademe azaltılmasıyla birlikte futbolun geri dönüş tarihleri de belli olmaya başladı. Avrupa'nın büyük ligleri arasında geri dönüşü belli olan ilk lig Bundesliga olurken Premier Lig, La Liga ve Serie A'nın da devam etmesi bekleniyor. .
Hangi ligler iptal veya tescil edildi?
- Fransa Ligue 1 (Tescil edildi)
- Hollanda Eredivisie (İptal edildi)
- İskoçya Premiership (Tescil edildi)
Avrupa'da ligler ne zaman başlıyor?
Yapılan resmi açıklamalar dahilinde devam tarihi kesinleşen ligler şu şekilde:
|LİG
|BAŞLAMA TARİHİ
|Güney Kore K Lig
|8 Mayıs
|Faroe Adaları Meistaradeildin
|9 Mayıs
|Almanya Bundesliga
|16 Mayıs
|Çekya 1. Ligi
|23 Mayıs
|Danimarka SüperLig
|29 Mayıs
|Polonya Ekstraklasa
|29 Mayıs
|Macaristan NB
|30 Mayıs
|İsrail 1. Ligi
|30 Mayıs
|Sırbistan Süper Lig
|30 Mayıs
|Suriye Premier Lig
|31 Mayıs
|Karadağ 1. Lig
|1 Haziran
|Avusturya Bundesliga
|2 Haziran
|Portekiz Primeira Liga
|4 Haziran
|Bulgaristan 1. Lig
|5 Haziran
|Hırvatistan 1. HNL
|6 Haziran
|Türkiye Süper Lig
|12 Haziran
|İzlanda 1. Ligi
|13 Haziran
|İsveç Allsvenskan
|14 Haziran
|Norveç Etileserien
|16 Haziran
|Rusya Premier Lig
|21 Haziran
|Finlandiya Veikkausliiga
|1 Temmuz
Not: Premier Lig, Serie A ve La Liga için resmi dönüş tarihleri henüz açıklanmadı.