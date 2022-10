İki süperstar, futbolda bir devrime imza atmak için kolları sıvayacak.

Ronaldo ve Messi, Wembley'de futbolun en büyük yıldızlarından bazılarının yer alacağı 90 milyon Sterlin'lik gişe rekorları kıracak bir All-Star karşılaşma için bir araya gelecek.

Beş kez Ronaldo ve yedi kez Messi, Ballon d'Or kazanarak dünya futboluna damga vurdular ve şimdi, futbolseverlerin büyük ilgisini çekecek bir organizasyon için güçlerini birleştirecekler.

Wembley'de oynanması planlanan dev maçın önümüzdeki yaz yapılması düşünülürken iki süperstarın, bu organizasyon konusunda istekli olduğu belirtiliyor.

Her zaman konuşulan, ancak hiçbir zaman gerçekleşmeyen bu maç nihayet oynanacak.

Ne söylendi?

The Sun, 'Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs and the Era That Remade the World's Game' adlı yeni kitabında açıklanan maçın ayrıntılarını yayımladı.

Fikrin arkasında, multimilyoner yatırımcı Robert Bonnier var ve bu konuda, Ronaldo ve Messi'nin temsilcileriyle bir görüşme sağladı.

Her iki oyuncu, dev maç için kendi kadrolarını seçebilecek ve bütçenin 90 milyon Sterlin olacağı aktarıldı.

Ancak, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in herhangi bir oyuncunun dahil olması için 21 milyon Sterlin istediği belirtilirken bu durumun, etkinliğin yapılmasına engel olabileceği de vurgulanıyor.

"Neden bir All-Star maçımız yok?"

Son zamanlarda konuşulan bir All-Star maçı, Chelsea'nin sahibi Todd Boehly'nin de ilgisini çekiyor.

Bu yılın başında şunları söyledi: "Sonuçta, Premier Lig'in Amerikan sporlarından biraz ders aldığını umuyorum.

"Neden bir turnuva yapmıyoruz ve neden bir All-Star maçımız yok?

"İnsanlar, daha fazla paradan bahsederken bu yıl, MLB All-Star maçında pazartesi ve salı günleri 200 milyon Dolar kazandı.

"Bu yüzden, bir All-Star maçı yapabileceğimizi düşünüyoruz."

Bu açıklamalar ve girişimlerin ardından, iki süperstarın öncülüğünde dev maçın yapılma olasılığı şimdilik çok yüksek görünüyor ve kesinlikle; gişe rekoru kırılacak!