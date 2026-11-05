Futbolcular aptal değil: Real Madrid soyunma odasındaki davranış değişiminde belirleyici bir faktör

Real Madrid oyuncularının soyunma odasındaki tutumunda yaşanan değişim, yalnızca sonuçların iyileşmesinin ya da takımın galibiyet yoluna geri dönmesinin bir sonucu değildi; aksine, kulüpteki havayı değiştirmeye katkı sağlayan belirleyici bir etken vardı.

Bu etken, teknik direktör José Mourinho'nun Florentino Pérez yönetiminden gördüğü mutlak güvende somutlaşıyor; bu durum da oyuncuların Portekizli teknik adamın kararlarına yaklaşımına ve fikirlerini itirazsız uygulamaya hazır olmalarına açıkça yansıdı.

Real Madrid oyuncuları, alışık oldukları mevkilerinden uzaklaşmalarını gerektirse bile, teknik ekibin belirlediği rolleri artık daha fazla kabullenir hale geldi. Bu durum, geçen sezon Xabi Alonso yönetimi altında bu role itiraz ederek "Ben bek oynamak için doğmadım" diyen Fede Valverde'nin tutumunda açıkça ortaya çıktı; Valverde sağ bek mevkiinde oynama konusunda büyük bir esneklik gösterdi.

Valverde'nin üslubu, dün çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina'yı 3-2 mağlup etmelerinin ardından belirgin biçimde değişti. Valverde, takım arkadaşları Trent Alexander-Arnold ve Denzel Dumfries'ten öğrenme isteğini vurgulayarak şunları söyledi: "En iyi orta saha oyuncusu ve takım arkadaşlarım Trent ile Dumfries'in yanında en iyi bek olmak için çok çalışmam gerekiyor."

Şöyle devam etti: "Onları izlemeye, onlardan öğrenmeye ve savunma ile hücumdaki tarzlarını anlamaya çalışıyorum; onlar benim örneğim ve onları her gün takip etmeye özen gösteriyorum. İster orta sahada ister bek mevkiinde olsun, teknik direktörün bana güvenmesi beni mutlu ediyor. Çok mutluyum."

Medya mensubu Manu Carreño, bu değişimi "Cadena SER" radyosu aracılığıyla gündeme getirerek, oyuncuların artık güvendikleri bir teknik direktöre sahip olduklarını belirtti. Farkın yalnızca Mourinho'nun sahada ortaya koydukları ile ilgili olmadığını, aynı zamanda kulüp yönetiminden tam destek almasıyla da ilgili olduğunu, bunun da oyuncuların iyi bildiği bir durum olduğunu ve onları teknik direktörün kararlarına daha ikna olmuş ve bu kararlarla daha tutarlı davranan bir hale getirdiğini açıkladı.

Carreño, oyuncuların aptal olmadığını ve yönetimden gerçek destek alan bir teknik direktör ile aynı güvencelere sahip olmayan bir başkasını ayırt edebileceklerini ekledi. Bu hissin, saha içinde ve dışında davranışlarına yansıdığını; teknik direktörün gerçek bir otoriteye sahip olduğunu ve sürekli bir tehdit altında olmadığını hissettiklerinde talimatları kabul etmeye ve uygulamaya daha hazır hale geldiklerini vurguladı.

Gazeteci Antonio Romero da bu görüşe katıldı ve Mourinho'nun ikna becerilerinin grubun zihniyetini değiştirmede önemli bir rol oynadığına işaret etti. Ancak Florentino Pérez'in Portekizli teknik adama verdiği desteğin, kulüp içinde, hatta her gün Valdebebas tesislerine gidip gelen kişiler açısından bile belirgin hale geldiğini vurgulayarak, bu desteğin Xabi Alonso döneminde aynı ölçüde mevcut olmadığını belirtti.

Real Madrid'deki havanın değişmesine katkı sağlayan bir başka etken ise takımın tarihsel bağlamında yatıyor. Takım, büyük bir kupa kazanmadan iki sezon geçirdi; bu da oyuncuların, grubun değişime olan ihtiyacını, karşılıklı suçlamalardan ve geçmişteki başarısızlıkların sorumlusunu aramaktan uzaklaşmanın, bunun yerine teknik ekibin fikirlerini uygulamaya odaklanmanın gerekliliğini daha fazla idrak etmelerini sağladı.

Romero'ya göre, teknik direktörlerin değişmesine rağmen aynı sorunların sürmesi, sorumluluğun sonuçların yükünü yalnızca teknik direktöre yıkmak yerine, daha büyük ölçüde saha içindeki oyuncuların üzerine geçmesine yol açtı. Bu da öğrenmeye daha açık ve Mourinho'nun talimatlarına daha duyarlı bir grubun ortaya çıkmasına yardımcı oldu; böylece yönetimsel destek ve teknik direktöre duyulan güven, Real Madrid soyunma odasında yaşanan değişimin arkasındaki en belirgin etkenlerden biri haline geldi.