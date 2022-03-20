Futbolcu menajerleri: Ne kadar kazanıyorlar, ne yapıyorlar? Nasıl menajer olunur?

Modern futboldaki her büyük futbolcunun ardında onların lehine ipleri elinde tutan bir menajer olduğuna emin olabilirsiniz.

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'den Gareth Bale ile Mohamed Salah'a kadar temsilciler, müşterileri adına en iyi fırsatları sağlamak için çalışırken arka planda önemli rol üstleniyorlar.

Kazançlı bir meslek olduğuna hiç şüphe yok ancak aynı zamanda acımasız bir sektör ve üstesinden gelmek için bazı yeteneklere sahip olmak şart. GOAL Türkiye ile menajerliğe genel bir bakış atalım.

Menajerlik nedir?

Menajer, bir veya birden fazla futbolcunun çıkarlarını yöneten bir temsilci ve aracıdır. Bir menajerin temel sorumlulukları şunları içerir:

Müşterileri için mümkün olan en iyi sözleşmeyi almak adına görüşmeleri yürütmek

Kazançlı destek ve sponsorluk anlaşmalarını güvence altına almak

TV, radyo ve dijital medya gösterimlerini organize etmek

Futbolcuların gazetecilere erişimini sağlamak

Menajerler, finansal problemlerle ilgilenmelerinin yanı sıra röportajlar ve sosyal medya hesapları ile oyuncunun halkla ilişkisini de yönetirler.

İş konularının yanı sıra bazı menajerler müşterileriyle derin ilişki kurarlar ve kriz dönemlerinde oyuncuya duygusal destek veren yakın arkadaş da olabilirler.

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Tek başına çalışan menajerler ile karşılaşmak olağan dışı olmasa da genellikle büyük ajansların parçası olurlar.

Futbolcu menajeri nasıl olunur?

Zorlu bir rol olduğu için menajerlik kariyerine başlamak kolay kolay üstlenilecek bir seçenek değil.

Ancak bir futbolcu menajeri olmak için tamamlamanız gereken bir kurs veya girmeniz gereken sınavlar yok. Bununla birlikte, iş yönetimi kadar iş hukuku hakkında kapsamlı bilgi ve anlayışa sahip olmak önemli.

2001'den bu yana, FIFA lisanslı menajer diye bir şey yok. FIFA bu konuda federasyonlara güveniyor. Resmi bir menajerlik şirketi veya aracı olabilmek için oyuncuların çalıştığı ülkedeki federasyona kayıtlı olmak gerekiyor.

Örneğin İngiltere Futbol Federasyonu, menajer olmak isteyenlerin "İyi Karakter ve İtibar" testine girmelerini ve sabıka kaydı kontrolüne uymalarını istiyor.

Ayrıca yıllık 250 sterlin ile 500 sterlin arasında değişen bir aidatı var.

Futbolcu menajerleri ne kadar kazanıyor?

Bir menajerin ne kadar kazandığı tamamen müşterilerinin kim olduğuna ve kaç müşteriyi temsil ettiğine bağlı.

Menajerler, temsil ettikleri sporculardan komisyon alırlar (genellikle yüzde 10'a kadar), bu nedenle Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi gibi yıldızlarla çalışanlar önemli bir kazanç sağlar.

Sports Management Worldwide'a göre; bir menajer Premier Lig'deki müşterisi başına yıllık 1.200 sterlin ile 550.000 sterlin arasında kazanç sağlayabilir.

Alt liglerdeki oyuncuların temsilcileri için bu rakam 1.300 dolar ile 260.000 dolar arasında değişiyor.

Tabii ki bazı menajerler her yıl milyonlarca para kazanıyor, ancak bu elit seviyedeki yıldızların temsilcileri için geçerli.

Süper menajer nedir?

Süper menajer, işlerinde son derece etkili ve önemli bir yere sahip olan temsilcileri tanımlamak için kullanılır. Genellikle futbolun en büyük yıldızları ile çalışan ve dolayısıyla milyonlarca gelir elde eden kişilerdir.

Çalıştıkları oyuncular ve itibarları, müzakere becerileri ve bağlantılarıyla kulüpler için güçlü ve bir o kadar zor isimlerdir.

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Son yıllarda 'süper menajer' olarak bilinen isimlere, Jorge Mendes (Cristiano Ronaldo ile Jose Mourinho'nun menajeri), Mino Raiola (Zlatan Ibrahimovic ile Paul Pogba'nın menajeri), Jonathan Barnett (Gareth Bale ile Jesse Lingard'ın menajeri) örnek gösterilebilir.

Bir menajer nasıl bulunur?

Futbol endüstrisi, oyuncularla ilişki kurmaya hevesli menajer şirketleri ve menajerlerle doludur bu nedenle futbolcular çok uzağa bakmak zorunda kalmazlar. Ancak bazı futbolcular, sözleşmelerini aracısız da imzalayabilir.

Gestifute, Triple S Sports and Entertainment ve Stellar Football gibi şirketler günümüzde en büyük menajerlik şirketlerinden.

Oyunculara, ailelerine ve kulüplerine yardımcı olmak için federasyonlar her yıl danışabilecekleri lisanslı menajerlerin listesini yayınlar.

Oyuncular, seçenekleri değerlendirirken kulüpler ve manejerler arasındaki ilişkiyi öğrenmeye çalışmalıdır.