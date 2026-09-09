Barcelona'nın eski oyuncusu Fransız Samuel Umtiti, vatandaşı Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or ödülüne ilişkin açıklamalarına yorum yaptı.

Real Madrid forveti, geçen sezon tarih yazdıktan sonra, özellikle tarihi gol kralı haline geldiği Dünya Kupası'nda, Ballon d'Or ödülünü hak ettiğini ifade etmişti.

Umtiti, RMC kanalındaki "Futboldan Sonra" programında şunları söyledi: "Mbappe kendine güvenen biri. Ödülü kimin hak ettiği konusunda konuşmak ona düşmez denebilir. Onun sahada olup bitene odaklanması gerekiyor."

Eski oyuncu bununla da yetinmeyip şunu ekledi: "Herkes onun çok gol attığını ve zaman zaman iyi bir performans sergilediğini gördü, ama ona 'Sence Ballon d'Or'u kim kazanacak?' diye sorarsan, sonunda sana onu hak edenin kendisi olduğu cevabını verir. Kazananı belirlemek ise ona düşmez."

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Ballon d'Or ödülüne gelince, Umtiti onu eleştirmekten çekinmedi.

Şöyle konuştu: "Ben bu töreni zaten izlemiyorum. Forvetler için Ballon d'Or'u kazanmak büyük bir başarıdır. Bu tören değerini tamamen yitirdi; futbola zarar veriyor, oysa futbol tam anlamıyla bir takım sporu. İnsanlar Ballon d'Or'u kazanmayı, takım ödüllerine gösterdikleri ilgiden çok daha fazla düşünüyor."

Eski Barcelona oyuncusu şöyle devam etti: "Sadece kendini düşünürken takımınla Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirsin. Yine istatistiklerden konuşalım, bu yeterli değil. Futbol sadece istatistiklerden ibaret değil."

Ve şunları söyledi: "Messi ve Ronaldo döneminden bu yana o ödüle artık bakmıyorum. İkisinin de olağanüstü istatistikleri vardı ve büyük bir kupa kazanmasalar bile bu gerçekten önemli değildi, çünkü sezonları istisnaiydi. Şimdi ise diğerlerinin üzerine çıkan tek bir büyük oyuncunun olması gerekmiyor."