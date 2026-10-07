Eski Tottenham oyuncusu İsviçreli Ramon Vega, bugün çarşamba günü, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanlığına mevcut başkan Gianni Infantino'ya karşı aday olma isteğini açıkladı; ancak adaylık işlemlerini resmi olarak tamamlamadan önce bir dizi şartı yerine getirmesi gerekecek.

55 yaşındaki Vega, seçimlere girmekteki hedefinin "basit" olduğunu ve "futbola ve bu sporu üreten herkese hizmet etmek" anlamına geldiğini vurguladı.

Eski İsviçreli savunmacı, Fransız RMC ağının yayımladığı açıklamada, projesinin "dünya futbol ailesini yeniden birleştirmeyi, gerçek ve sürdürülebilir bir reform gerçekleştirmeyi, FIFA'yı yirmi birinci yüzyıla uygun şekilde modernize etmeyi, istikrarı ve güvenilirliği yeniden sağlamayı ve futbolun acilen ihtiyaç duyduğu güveni yeniden inşa etmeyi" hedeflediğini açıkladı.

Vega'nın bu açıklaması, geçen yaz FIFA'ya bağlı bir ticari şirket kurma ve bunu özel sektör yatırımcılarına açma projesinin ortaya atılmasının ardından -proje daha sonra geri çekilmeden önce- Infantino'nun maruz kaldığı eleştiriler gölgesinde geldi.

Vega daha önce birden fazla kez FIFA başkanlığına ulaşma isteğini açıklamış, son girişimi ise 2022 yılında olmuştu; ancak diğer hususların yanı sıra, FIFA'ya üye 211 federasyondan en az 5'inin desteğini almayı gerektiren adaylık işlemlerini tamamlayamamıştı.

Vega, Fransız haber ajansı AFP'ye şunları söyledi: "O zamandan beri durum çok değişti." Vega, ulusal federasyonların önceki girişimlerine kıyasla "değişime daha açık" hale geldiğini belirtti.

Son tarihten önce Vega'nın önündeki şartlar

Vega, kariyeri boyunca çeşitli kulüplerde oynadı ve profesyonel yolculuğunu 2002-2003 sezonunda Crystal Palace ile sonlandırdı.

Eski İsviçreli oyuncu, son haftalarda sosyal medya platformlarında dikkat çekici biçimde yer alıyor, ancak şimdiye kadar ayrıntılı bir seçim programı açıklamadı.

Vega'nın FIFA başkanlığına resmi aday olabilmesi için, son beş yılda en az iki yıl boyunca futbolda aktif bir rol üstlenmiş olması, bunun yanı sıra dünyanın farklı yerlerinden en az 5 ulusal federasyonun desteğini alması ve Uluslararası Federasyon'un dürüstlük işlemlerinden geçmesi gerekiyor.

Bu şartların, önümüzdeki 18 Kasım'daki adaylık başvurularının son tarihinden önce yerine getirilmesi gerekiyor.

Vega, şimdiye kadar bu şartların tamamını yerine getirip getirmediğini açıklamadı; bunu başarması halinde ise önümüzdeki seçimlerde Infantino ile rekabetini resmen açıklayan ilk aday olacak.

Infantino yeni bir dönem için çabalarını sürdürüyor

56 yaşındaki Infantino, 2016 yılından bu yana FIFA başkanlığını yürütüyor ve seçimlerin, Fas'ın başkenti Rabat'ta 18 Mart 2027 günü yapılacak Uluslararası Federasyon kongresinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

FIFA başkanı, önerilen ticari şirket projesinin açıklanmasından bu yana eleştirilerle karşı karşıya; bu süreçte aralarında Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Federasyonu "CONCACAF" ve Asya Futbol Federasyonu "AFC" gibi önde gelen kıta federasyonlarının da bulunduğu bir muhalefet ortaya çıktı.

Buna rağmen, bu federasyonları Infantino'ya karşı temsil edecek ortak bir aday şimdiye kadar açıklanmadı.

FIFA başkanlığına adaylık başvurularının önümüzdeki 18 Kasım'da sona ermesi, seçimlerin ise Mart 2027'deki Uluslararası Federasyon kongresinde karara bağlanması planlanıyor.