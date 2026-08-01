Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, federasyonun FIFA Forward Enterprise projesinden geri adım attığını açıklamasından sadece birkaç saat sonra yeni bir açıklama yayımlayarak, tartışmalı planına gösterilen geniş çaplı ret dalgasının ardından dünya futbolunda "birlik" anlayışının sürdüğünü vurgulamaya çalıştı.

Infantino, FIFA Forward Enterprise adını taşıyan yeni bir ticari kuruluş kurmayı önermişti. Bu kuruluş, Dünya Kupası da dahil olmak üzere FIFA'ya bağlı turnuvaların ve ticari hakların yönetimini üstlenecek, ayrıca özel sektör yatırımcılarına yüzde 20'ye varan bir hissenin satılmasına imkan tanıyacaktı.

Bu adım, özellikle Avrupa kıtasında geniş çaplı itirazlara yol açtı. Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) bünyesindeki 55 ulusal federasyon projeyi reddettiğini açıklayarak, uygulamaya devam edilmesi halinde FIFA turnuvalarını boykot etme sinyali verdi.

Ayrıca Asya Futbol Konfederasyonu ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) da muhalifler listesine katıldı. Bu sırada, kıta federasyonlarıyla açıklama öncesinde önceden herhangi bir istişare yapılmaması nedeniyle projenin sunuluş biçimine yönelik eleştiriler de tırmandı.

Önerilen projenin en tartışmalı noktalarından biri, yeni kuruluştan bir hissenin özel sektör yatırımcılarına satılması planıydı. Bu bağlamda, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner tarafından kurulan "Thrive Eternal" şirketinin adı, potansiyel yatırımcılardan biri olarak gündeme geldi.

Baskıların artmasının ardından Infantino, projeyi resmen geri çektiğini açıkladı ve önerinin dünya futbolunda yol açtığı bölünme durumu nedeniyle ilerlemeyeceğini vurguladı.

Ardından FIFA Başkanı, "Instagram" platformundaki hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Mesajında 2026 Dünya Kupası'nın başarısı ve farklı halkları ile kültürleri bir araya getirme gücü olarak nitelendirdiği durumu övdü ve şunları söyledi: "2026 Dünya Kupası, her zamankinden daha fazla insanı, kültürü ve toplumu bir araya getirdi ve güzel oyunun gerçek gücünü gösterdi."

Infantino sözlerine şöyle devam etti: "Futbol tüm dilleri konuşur ve herkese aittir. Bu yüzden onun insanları birleştirme, umut aşılama ve fırsatlar yaratma konusundaki eşsiz gücüne her zaman inandım."