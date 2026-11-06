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Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Futbol, trajedi karşısında kenetlendi! İspanyol yıldızlar, hayatını kaybeden Tenerife forveti Jesús de Miguel'in ailesi için 100 bin avronun üzerinde bağış topladı

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Tenerife forveti Jesús de Miguel'in trajik ölümünün ardından İspanyol futbol camiası büyük bir dayanışma örneği gösterdi. 30 yaşındaki forvetin ailesine destek olmak için başlatılan bağış kampanyasında toplanan miktar şimdiden 100 bin avroyu aştı.

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Yıldızlar bağış kampanyasına öncülük ediyor

Bu hafta başlarında Santa Cruz de Tenerife'de hayatını kaybeden de Miguel'in vefatı üzerine futbol dünyası, maddi destek sağlamak için hızla harekete geçti. Hercules CF forveti ve de Miguel'in Tenerife'den eski takım arkadaşı Fran Sol'un başlattığı GoFundMe kampanyasında bağışlar hızla arttı. Başlangıçta 5.000 avro gibi mütevazı bir hedef belirlenen kampanya, yüksek profilli futbolcuların ve adı açıklanmayan taraftarların desteğiyle 48 saatten kısa sürede bu hedefi aşarak üç haneli bin rakamlarına ulaştı.

La Liga ve Segunda Division'dan üst düzey futbolcular büyük miktarda bireysel bağış yaptı. Tottenham Hotspur savunmacısı Pedro Porro 3.500 avro, Real Sociedad kalecisi Alex Remiro ise 3.000 avro bağışladı. Kampanyaya destek verenler arasında 2.500 avro bağış yapan Borja Iglesias ile 1.000'er avro bağış yapan İspanya millî takımı yıldızları Alvaro Morata ve Álex Baena da bulunuyor.

Marc Bartra, Diego Llorente, Carles Aleñá ve Álvaro Fidalgo da destek verdi. El Mundo'nun haberine göre bu destek, De Miguel'in vefatının İspanya'daki futbol üzerinde yarattığı derin etkiyi gösteriyor.

Kulüplerden ve yöneticilerden destek

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Futbolcuların bireysel bağışlarının yanı sıra bazı kulüp yöneticileri de kampanyaya önemli miktarda bağış yaptı. Cádiz CF başkanı Christian Septien, fona yapılan en yüksek bireysel bağışlardan biri olan 15.000 avroyu kendi imkânlarıyla bağışladı. AD Ceuta başkanı Luhay Hamido da toplam bağışa 3.500 avro ekledi.

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Kulüplerin girişimleri sezon boyunca devam edecek. Burgos CF, Mart 2027'de Tenerife ile oynayacağı iç saha maçının bilet gelirlerinin tamamını bağışlayacağını açıkladı. Almería da bu girişime katıldı. Kulüp başkanı Mohammed Al Khereiji, Tenerife ekibiyle oynayacakları iç saha maçının bilet gelirlerinin tamamının kampanyaya aktarılacağını duyurdu. Bu uzun vadeli destekler, forvetin hatırasının gelecek aylarda lig gündeminde kalmasını ve yakınlarına desteğin sürmesini sağlayacak.

Gelecek maçlar
GRA

GRA

Segunda Division

07 Kas 2026

TEN

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De Miguel için ülke genelinde saygı duruşu

İspanya futbolunun her kademesinde bu hafta sonu De Miguel'in anısına saygı gösterilecek. La Liga, RFEF ve Liga F'nin ortak düzenlediği anma etkinliğinde futbolcular, üzerinde 9 numara ve “Daima hatıramızda” yazılı formalarla sahaya çıkacak. Maç görevlileri, müsabaka öncesi bir dakikalık saygı duruşuna da nezaret edecek. Maçlar ayrıca 9. dakikada kısa süreliğine durdurularak taraftarlara ve futbolculara, bu formayı gururla giyen forveti anmaları için fırsat tanınacak.

Bölgesel rakipler de anlaşmazlıklarını bir kenara bırakarak saygı gösterdi. UD Las Palmas, Tenerife'nin geleneksel renklerini anmak için bu pazar mavi-beyaz üçüncü formasıyla sahaya çıkacak. Rakibi Eldense ise siyah forma giyecek. Tenerife de Heliodoro Rodríguez Lopez Stadı'nda özel bir anma etkinliği düzenleyecek. Las Palmas'ın ve İspanya futbolunun üst düzey yöneticilerinin temsilcileri, taraftarlara De Miguel'e veda edecekleri etkinlikte eşlik edecek.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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