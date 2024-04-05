Futbol terörü Güney Amerika’ya taşındı! Penarol oyuncusuna adeta taş değil kaya attılar!

Son dönemdeki artışıyla dikkat çeken tribün şiddetinin bir örneği de Güney Amerika’nın en büyük futbol turnuvasında yaşandı.

Dünya futbolunda son dönemde artan ve zaman zaman Türkiye’de de boy gösteren tribün şiddeti olaylarının bir yenisi Uruguay’da yaşandı. Penarol defans oyuncusu Maximiliano Olivera, Perşembe günü Copa Libertadores açılışında seyircilerden atılan bir taşın isabet etmesi sonucu gözünün altından yaralandı. Uruguay takımının Rosario karşısında 1-0 kazandığı maç, Olivera'nın bir taşın isabet etmesi sonucu yaralanmasıyla gölgelendi.

Önce yerde yatarak tedavi edilmeyi bekleyen Olivera, daha sonra tribünlere doğru ilerlerken birkaç oyuncu ve personel tarafından tutulmak zorunda kaldı.

Kısa süreli baygınlık geçildi

Uruguaylı savunma oyuncusu daha sonra oyuncu değişikliğinin ardından sahayı terk etti ve Rosario'daki hastaneye giderek doktorlar tarafından tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından Instagram hesabı aracılığıyla bir açıklama yapan Olivera, “Acı ve birkaç dikiş dışında her şey yolunda! Daha fazlasını hak ettiğimize inandığımız bu sonuçtan dolayı üzgünüz. Ancak taraftarlarımızın, halkımızın gördüğü korkunç muamele nedeniyle çok öfkeliyiz. Yaşadıklarımız tanç verici” ifadelerini kullandı. Aldığı darbenin ardından kısa süreli bir baygınlık geçiren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Penarol, olayın ardından bir kulüp açıklaması yayınladı ve sorumlu taraftarların tespit edilmesi için soruşturmanın devam ettiğini paylaştı.