Futbol tarihinin en aptalca şakası... Arjantinli defans oyuncusu hapis cezası ve kulübünden kovulma tehlikesiyle karşı karşıya

Arjantin'in Gojóy kentindeki havalimanında, Gimnasia de Gojóy kulübünün savunma oyuncusu Emiliano Indrezzi'nin başrolünde olduğu benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Indrezzi, Buenos Aires'e giden bir uçakta sorumsuzca yaptığı bir şaka nedeniyle geniş çaplı bir güvenlik alarmının tetiklenmesine neden oldu.

Yerel basına göre, oyuncu uçağın kalkışından önce "Bomba!" diye bağırdı ve bu durum terörle mücadeleye yönelik acil durum protokollerinin devreye girmesine neden oldu.

Hemen ardından uçak tamamen tahliye edildi ve bomba imha ekibi, uçağı ayrıntılı bir şekilde aramak üzere çağrıldı. Ancak alarmın asılsız olduğu ve uçakta şüpheli herhangi bir madde bulunmadığı ortaya çıktı.

Olayın ardından polis, oyuncuyu havaalanı pistinde gözaltına aldı ve elleri kelepçeli olarak, sahte alarm verip hava trafiğini aksatmak suçlamasıyla sorguya çekti. Bu suçlama, ağır yasal cezalarla sonuçlanabilir.

Gimnasia de Juquí kulübü yönetimi ise bir basın açıklaması yayınlayarak oyuncunun davranışını kınadı ve yaşananları "kulübün imajını zedeleyen kabul edilemez bir davranış" olarak nitelendirdi.

Kulüp başkanı, yönetimin "ağır hata" nedeniyle Indrezzi'nin sözleşmesini feshetme kararı aldığını doğruladı ve kurumun "itibarını zedeleyen veya spor değerlerine aykırı hiçbir davranışı hoş görmeyeceğini" vurguladı.

Tahminlere göre bu olay, 28 yaşındaki oyuncunun kariyerine son verebilir. Oyuncu, Arjantin basını tarafından "futbol tarihinin en aptal şakası" olarak nitelendirilen bu davranışının sonucu olarak, şu anda ağır hukuki ve sportif yaptırımlarla karşı karşıya.

ş