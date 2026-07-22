"Futbol sporunun itibarını zedeledi": İngiltere'deki casusluk skandalının ardından Alman teknik direktör hakkında dava açıldı

Federasyon bunu Çarşamba günü duyurdu. Eckert’in takımı olan İngiliz İkinci Lig ekibi FC Southampton, “sınırsız işbirliği” yapacağını taahhüt etti.

FA yaptığı açıklamada, “Tonda Eckert, E3.1 kuralına aykırı üç ihlal nedeniyle suistimalle suçlanıyor” dedi.

Açıklamada ayrıca, baş antrenörün Aralık 2025 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında gelecek rakipler olan Oxford United, Ipswich Town ve FC Middlesbrough'un antrenmanlarını izlemeyi "emretmiş ve/veya onaylamış" olmasıyla "futbol sporunun itibarını zedelediği" belirtildi. Eckert'in bu konuda görüş bildirmek için bir haftası var.

FC Southampton'dan tepki: "Kulüp, Tonda'nın tam arkasında"

Southampton bu gelişmeye hemen tepki gösterdi. İkinci Lig ekibi, “Tonda ve kulüp, FA ile sınırsız ve şeffaf bir şekilde işbirliğine devam edecek” açıklamasını yaptı: “Kulüp, Tonda ve teknik ekibinin tam arkasındadır.” Kulüp, soruşturma hakkında şimdilik başka bir açıklama yapmayacağını belirtti.

Casusluk skandalı, Mayıs ayında bir kulüp çalışanının Championship play-off yarı final maçı öncesinde FC Middlesbrough’un antrenmanını gözetlerken yakalanmasıyla ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Southampton, yükselme maçlarından men edilmişti.