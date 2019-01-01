Futbol sahasının boyutu ne kadardır? Futbol sahasının boyu kaç metredir? Futbol sahasının eni kaç metredir?

Dünyanın en çok takip edilen sporu olan futbolun oynandığı sahaların boyutlarını biliyor musunuz?

Ülkemizde olduğu gibi Avrupa ve Dünya'da da ilgiyle takip edilen bir spor olan futbol, hangi boyutardaki sahalarda oynanıyor?

Futbol sahasının boyu kaç metredir?

Standart bir futbol sahasının boyu 90-120 metre arasında olmalıdır. Uluslararası standartlarda yapılan stadyumlarda ise bu ölçüler 105-120 metre arasındadır.

Futbol sahasının eni kaç metredir?

Standart bir futbol sahasının eni 45-90 metre arasında olmalıdır. Uluslararası standartlarda yapılan stadyumlarda ise bu ölçüler 64-75 metre arasındadır.

Oyunun oynandığı saha, ortadan çizgiyle 2’ye ayrılır. Sahasın tam ortasında oyunun başladığı ve çapı 9 metre 15 santimetredir. Penaltı noktası ise kaleye 11 metre uzaklıktadır.