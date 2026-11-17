Al-Qadsiah'ın orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders, takımının Almanya karşısında aldığı 5-0'lık ağır yenilgiyi anlattı. Reijnders, ikinci golü yedikten sonra takımın mücadele ruhunu kaybettiğini ve futbol oynamayı bıraktığını itiraf etti.

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Berlin'de iki uçlu bir gece

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Olympiastadion'da Almanya'ya 5-0 yenilerek sarsıcı bir gerçekle yüzleşti. Eski Manchester City oyuncusu, Xavi Hernández'in öğrencileri ikinci yarıda durdurulamaz bir Almanya karşısında dağılırken rakibin baskısı altında kaldı.

Bu yenilgiye rağmen Hollanda, Almanya'nın ardından grubu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Taktik mücadeleyi ve mücadele ruhunu kaybettiler

Son düdüğün ardından NOS'a konuşan Reijnders, taktik disiplinin ciddi biçimde bozulduğuna ve ikinci yarıda goller gelmeye başladıkça takımın mücadele ruhunu kaybettiğine işaret etti.

“Aslında futbol oynamayı bıraktık. Hızla uzun toplara yöneldik, üstelik ikili mücadelelerin neredeyse hiçbirini kazanamadık. Böyle olunca Almanya bu akşam açıkça üstünlük kurdu,” diye açıkladı Reijnders.

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“İkinci golden sonra mücadele ruhumuz... Evet, bir noktadan sonra oyunu bıraktık. Ardından her şey çok hızlı gelişti. Her seferinde boş alan bulup atağa çıkmayı başardılar.”

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Geniş boşluklar ve kaybedilen ikili mücadeleler

Hollanda orta sahasını zorlayan yapısal sorunları da anlatan Reijnders, ikili mücadeleleri kazanamamalarının Almanya'nın hatlar arasındaki boş oyuncuları kolayca bulmasını sağladığını belirtti.

“Evet, elbette bunun asla yaşanmaması gerekir. Bu nasıl mümkün olabilir? Çünkü bunu bilerek yapmazsınız. En azından oyunu bırakmadığımızı varsayıyorum. Peki o zaman nasıl oluyor? Takımımızdaki boşluklar çok büyüdü ve her seferinde boş oyuncuyu buldular,” dedi Reijnders.

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“Evet, bu da bizi yeniden taktik bir soruna getiriyor. Bunu da incelemem gerekecek. Ama her seferinde boş oyuncuyu buldular. Dediğim gibi, her şeyden önce ikili mücadeleleri kazanamıyoruz. Dönen topların hepsini onlar aldı. Böyle olunca iş çok zorlaşıyor.”

Mart ayındaki çeyrek finaller öncesi toparlanma

Mart ayındaki çeyrek finallere bakan Reijnders, büyük ölçüde olumlu geçen millî takım arasının ardından gelen ağır yenilgiyi kabullenmenin zor olduğunu söyledi.

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“Mart ayına kadar parçaları yeniden bir araya getirmemiz mi gerekiyor? Evet, bu elbette oldukça ağır bir darbe. Özellikle de önceki maçta böylesine müthiş bir performans sergileyip ardından böyle yenilince,” diyerek sözlerini tamamladı Reijnders.

“Evet, bu bizi kesinlikle etkiliyor. Ama biz hızla toparlanabilecek bir grubuz. Buna gerçekten inanıyorum. Bu, görebileceğiniz en tuhaf haftalardan biri olarak hatırlanacak.”