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FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Futbol oynamaya hazır değildik!” Ruben Amorim, San Siro’da Ferencvaros karşısında alınan utanç verici yenilginin ardından AC Milan oyuncularını sert sözlerle eleştirdi

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Ruben Amorim, AC Milan'ın perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a sürpriz bir şekilde 2-0 yenilmesinin ardından takımını sert sözlerle eleştirdi. İtalyan devi Avrupa kupalarındaki mücadelesinde bir darbe daha alırken AC Milan teknik direktörü, oyuncularının zihniyetini ve profesyonel sorumluluk anlayışını sorguladı.

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Amorim, Milan'ın mentalitesini sorguladı

Amorim, takımının San Siro'daki etkisiz performansına öfkelendi. Lenny Joseph'in ikinci yarıda attığı iki gol, ev sahibinin ağır bir yenilgi almasına neden oldu. Avrupa'da zorlu bir dönem geçiren Milan, Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk dört maçında üçüncü yenilgisini alarak puan tablosunda tehlikeli bir konuma düştü.

Son düdüğün hemen ardından performansı değerlendiren Amorim, oyuncularının gösterdiği düşük tempoya şaşırdığını kabul etti. Teknik direktör, Sky Sport'a şunları söyledi: “Bunun bir açıklaması yok. Özellikle ilk yarı hakkında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Böyle bir ilk yarı daha hatırlamıyorum. Bu, hırs, konsantrasyon ve istek meselesi. Rakibe fırsatlar verdik, aptalca hediyeler sunduk. Bu akşam futbol oynamaya hazır değildik.”

San Siro'daki rotasyon ters tepti

Amorim, kısa süre önce Inter'e karşı Derby della Madonnina'da galibiyet alan ilk 11'de altı değişiklik yaparak kapsamlı bir rotasyona gitti. Ancak daha az süre bulan oyuncular maçın temposuna uyum sağlamakta zorlanınca bu tercih karşılık bulmadı. İkinci yarıda Luka Modric ve Christian Pulisic gibi yıldızların oyuna girmesi de ev sahibinin geri dönüş yapmasını sağlayamadı.

Amorim, maç sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu açıklamak zor. Derbiden sonra bu farklı kulvarda oynamaya hazır değildik. Milan için oynadığınızda bir sorumluluğunuz vardır ve sahaya böyle çıkamazsınız. Muhtemelen takımın sahaya hazır çıkmasını ben de sağlayamadım. İki kulvarda rekabet etmeye hazır değiliz. Futbola bakışımız ve maçlara yaklaşımımız üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bu akşam hiçbir mazeretimiz yok, söyleyebileceğim bir şey yok. Genelde takımımızı savunmak için söyleyecek çok şeyim olur ama bu akşam yok. Daha alçakgönüllü olup ne olduğunu anlamamız gerekiyor.”

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Çözüm arayışı

AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Üzerindeki baskı artan Amorim, diğer oyuncularının ulaşması gereken örnek olarak savunmacı Strahinja Pavlovic'i gösterdi ve Sırp oyuncunun antrenmanlardaki çalışma disiplinini övdü. Teknik direktör, takımın geçen sezon da sorun yaşamasına yol açan aynı psikolojik engellerle karşı karşıya olmasından endişe duyduğunu belirtti.

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Amorim, beklentilerin altında kalan yıldızlarına son bir uyarıda bulundu: “Son iki günde belki yanlış bir şey yaptım ama zihinsel açıdan değil. Bu takım geçen yıl da benzer sorunlar yaşadı. Bir çözüm bulmalıyız. Bu akşam hazır değildik, cesur değildik. Kazanamıyorsak durumu tersine çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ama bunu göremedik. Herkes Pavlovic gibi antrenman yapmalı. O, antrenmanda ölmeye hazır. İyi bir örnek.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Bazen oyuncular ilk 11'de başlamadıklarında zorlanıyor. Ama hiçbir mazeret yok; ilk 11'de başlayan oyuncularla da kazanmalıydık. Bunu düzeltmeliyiz! Böyle devam edeceğini kabullenemeyiz. Bu akşam pek çok şeyi daha iyi yapmalıydık. Sadece ikinci toplarda daha iyi olmak bile çok daha iyi olurdu. Bu akşam oyunun içinde değildik.”

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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