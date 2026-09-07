Futbol kulüpleri kapalı yapılar oluşturuyor; göçmen kökenli oyunculara sahip birçok takım dışlanıyor

Randstad’da giderek daha fazla futbol kulübü, KNVB’den bağımsız ayrı ligler başlatıyor. Bunu NOS duyurdu. Bunun temel nedeni, kulüplerin KNVB liglerindeki amatör maçlarda yaşanan agresif atmosferden bıkmış olması.

Buna bir örnek, futbolu yeniden eğlenceli ve erişilebilir hale getirmek için geçen yıl kurulan bir lig olan KelderLeague. KelderLeague, kendi internet sitesinde “Yükselme ya da düşme stresi olmadan, hakemlerle bitmek bilmeyen tartışmalar olmadan ve tatil edilen maçlar ya da kavgalar olmadan” ifadelerini kullanıyor.

KelderLeague, Vlaardingen’den VFC’nin bir takımının artık ‘her pazar kavga etmek’ istemediği için futbolu bırakmayı düşünmesinin ardından kuruldu. Bunun üzerine başkan Wolter van de Graaf alternatif arayışına girdi.

NOS’a konuşan Van de Graaf, “Bunu oyunculara ‘Peki hangi kulüplere karşı oynamaktan gerçekten keyif alıyorsunuz?’ diye sorarak bulduk. Sadece onlara davet gönderdik. Bizim, KNVB’nin yapamadığı bir şeyi yapma imkanımız var: takımları dışlayabiliyoruz” dedi.

Lige katılanlardan biri ise şunları söyledi: “Bu ligde işler yolunda gitmezse, takımlar kendi aralarında bunun kabul edilemez olduğuna karar veriyor. Sonra da ligden çıkıyorsun. Bizim artık KNVB ile hiçbir alakamız yok. Kendi denetim mekanizmamız var.”

Ve bu şekilde ortaya çıkan liglerin sayısı giderek artıyor. NOS muhabiri Marieke de Vries, “Yaptığımız tüm görüşmelerden anlaşılıyor ki bu liglerde hoş karşılanmayan takımlar, ortalamanın üzerinde sayıda göçmen kökenli oyuncuya sahip ekipler. Ancak konunun hassasiyeti nedeniyle kimse bunu kameraya söylemek istemiyor” dedi.

KNVB’nin tepkisi

KNVB, ‘bu nedenle liglerin ortaya çıkmasını elbette memnuniyetle karşılamadığını’ belirtiyor. Açıklamada, “Herkesin katılabilmesini ve maçların keyifli ve güvenli geçmesini birlikte sağlamamızı önemsiyoruz” denildi.

KNVB sözcüsü, “Nüfusun yüzde 10’dan fazlası futbol kulüplerine gidip geliyor. Bu sayede futbol, toplumun her kesiminden Hollandalıları geniş ölçekte bir araya getiriyor. İnsanlar, normalde asla konuşmayacakları kişilerle tanışıyor. Dolayısıyla bu açıdan da oyuncuların bir tür kendi balonlarına çekilmesi üzücü” ifadelerini kullandı.

Futbol federasyonu ayrıca, takımların artık birbirlerine karşı oynamak istemediği durumlar için kendisinin de çözüm aradığını söylüyor. Bunun yanı sıra KNVB, sorun yaşanan liglerdeki takımlar için toplantılar düzenliyor ve başka bazı önlemler de alınıyor.