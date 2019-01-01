Futbol kalesinin boyutu ne kadardır? Futbol kalesinin boyu kaç metredir? Futbol kalesinin eni kaç metredir?

Takımların başarıya ulaşmak için koruduğu futbol kalelerinin boyu ve eni kaç metre uzunluğunda?

Futbol oyunun amacını basit olarak açıklamak gerekirse, topu kale direkleri arasındaki ağlara ulaştırıp, rakipten daha fazla skor üretmek diyebiliriz. Peki ağların bağlı bulunduğu kale direklerinin uzunluğu ve aralarındaki mesafe kaç metre?

Futbol kalesinin boyu kaç metredir?

Kale üst direğinin kale çizgisine olan yüksekliği 2,44 metre olarak belirlenmiştir.

Futbol kalesinin eni kaç metredir?

Futbol kalesinin iki direği arasındaki mesafe 7,32 metre olarak belirlenmiştir.

Kale direklerinin derinlikleri ise en fazla 12 cm olabilmektedir.