Cesc Fabregas, Como'daki oyuncularını Lens karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları tarihi 9-1'lik galibiyetin ardından rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Teknik direktör, rekor kırdıkları o gecenin unutulmaz olduğunu ancak oyuncularının Inter'le oynayacakları Serie A maçına hızla yeniden odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

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Avrupa'daki görkemli zaferin ardından odağı korumak

Fabregas, Şampiyonlar Ligi'nde Lens karşısında alınan çarpıcı 9-1'lik galibiyetin ardından oyuncularına ayaklarının yere basması çağrısında bulundu. Futbol dünyası takımının etkili performansına hayranlıkla bakarken İspanyol teknik direktör, geliştirmeleri gereken noktalara dikkat çekti. Eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu, Avrupa'daki başarılarının yarattığı coşkunun ligdeki mücadelelerini sekteye uğratmasını istemiyor. San Siro deplasmanı yaklaşırken Fabregas, enerjilerini hızla toparlamaları gerektiğini vurguladı.

“Bu anın tadını çıkarmak doğru, çünkü takım bunu hak ediyor. Ancak futbolda her şey inanılmaz hızlı değişiyor. Oyunculara Lens maçını geride bırakıp yalnızca Inter'i düşünmemiz gerektiğini söyledim. Deplasmanda son İtalya şampiyonuna karşı çok zorlu bir maç bizi bekliyor; fiziksel ve zihinsel açıdan çok yorucu olacak,” diyen Fabregas, Gazzetta dello Sport'a konuştu.

“Çok az zamanımız var ama bu maça mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Hedefimiz, gerçek kimliğimizi göstermek için Milano'ya gitmek. Bu, iki millî ara arasındaki dönemin dokuzuncu maçı olacak. Yeni bir sayfa açmayı öğrenerek bu dönemi iyi bitirmeye çalışmalıyız.”

Taktiksel istikrar ve kadro derinliği

Fransa'da alınan çarpıcı skora rağmen Fabregas, takımın temel oyun anlayışının Feyenoord karşısındaki önceki yenilgiden bu yana değişmediğini belirtti. Ona göre sonuçlar arasındaki fark, çoğu zaman oyun felsefesindeki bir değişimden değil, bitiricilikten kaynaklanıyor. Teknik direktör, oyuncularının sonuç kesinleşmiş olsa bile baskı yapmaya ve hücum etmeye devam ederek son düdüğe kadar oyun planına bağlı kalmasından büyük gurur duyduğunu söyledi.

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“Kimse 9-1'i bekleyemezdi; futbolda böyle bir skor görülmez. Böyle bir şey insanın başına olsa olsa hayatında bir kez gelir,” diye açıkladı. “Oyuncularımla gurur duyuyorum, rakamlar mükemmel ama Şampiyonlar Ligi yolculuğumuzun daha başındayız. Lens karşısında her şey olumluydu ve oyuncuların çok istekli olduğunu hissettim. Hollanda'da elbette hatalar yaptık ama aynı agresifliği ve yaklaşımı ortaya koyduk. Oyun planına bağlı kaldık, sürekli ileri çıktık ve kendi oyun anlayışımızdan vazgeçmedik.”

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Genç yeteneklerin yükselişi

Fransa'daki gecenin en duygusal anlarından biri, 18 yaşındaki Matteo Papaccioli'nin ilk golünü atmasıydı. Altyapıdan yetişen oyuncu, kendisini dokuz ay sahalardan uzak bırakan ciddi bir çapraz bağ sakatlığı da dahil olmak üzere A takıma uzanan zorlu bir süreç geçirdi. Genç oyuncu dokuzuncu golü attığında Fabregas gururunu gizleyemedi; kenarda tüm teknik ekibin katıldığı coşkulu bir kutlama yaşandı.

“Papa adına çok mutluyum, hepimiz mutluyuz. Skoru 9-1 yapan golü attığında kendimi tutamadım ve hepimiz ona koştuk. Bu bir saygısızlık değildi; bu çocuğun yaşadıklarından sonra verdiğimiz içgüdüsel bir tepkiydi. Papa, 16 yaşındayken bizimle antrenman yapmaya başladı. Sonra çapraz bağını kopardı ve dokuz ay sahalardan uzak kaldı. Kısa süre önce geri döndü ve bugün gol atma fırsatı buldu. Mütevazı, hırslı bir genç; çok çalışıyor ve bütün bunları hak etti,” dedi teknik direktör.

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Sakatlık kriziyle mücadele

Son maçlarında çok sayıda gol atmasına rağmen Como, şu anda ciddi bir sakatlık kriziyle mücadele ediyor. Moise Kean ve Rodriguez'in de aralarında bulunduğu önemli hücum oyuncuları forma giyemiyor. Bu durum Fabregas'ı kadro derinliğinden yararlanmaya zorluyor. Teknik direktör, normalde hücum hattında görev alacak beş A takım oyuncusunun yokluğuna rağmen bu eksikliklerin üstesinden gelip agresif hücum oyununu sürdüren oyuncularının ortaya koyduğu kolektif çabayı övdü.

“Beş önemli oyuncunuz eksik olduğunda diğer herkesin biraz daha fazlasını vermesi gerekir. Birbirimize yardım edip takım olarak oynayarak bu zor durumun üstesinden geldik. Oyuncular maçın önemini anladı ve maça doğru şekilde yaklaştı. Hepsine ancak teşekkür edebilirim,” dedi Fabregas.