Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Mart 2027'de yapılacak başkanlık seçimlerine hangi sloganla gireceğini açıkladı ve başta Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) olmak üzere pek çok taraftan gelen güçlü muhalefete rağmen dünya futbolunun bu kurumunun başında yeni bir dönem için aday olmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Infantino, FIFA başkanlığının Dünya Kupası pazarlama haklarının özel bir şirkete satılması projesi nedeniyle en tartışmalı ve baskı dolu dönemlerinden birini yaşadığı bir sırada, dikkat çekici derecede idealist bir üslup taşıyan bir mesaj tercih etti.

FIFA Başkanı, bugün cumartesi günü yaptığı görüntülü açıklamalarda şunları söyledi: "Kesinlikle yeni seçimlerde aday olacağım. Sloganım çok basit: Futbol herkesindir ve dünyanın her yerindedir. İnandığım şey budur."

Infantino, temel mesajının dünyanın dört bir yanındaki tüm insanlara hayal kurma ve futbola katılma fırsatı vermenin yanı sıra, en büyük futbol ülkeleri ile dünyanın geri kalan ülkeleri arasındaki uçurumu daraltmak için çalışmak üzerine odaklanacağını açıkladı.

Artan baskılar

Infantino'nun açıklaması, birçok Avrupa futbol federasyonunun FIFA Başkanı'ndan uzaklaşmaya başlamasının ardından, uluslararası federasyonun liderliğine yönelik baskıların artması gölgesinde geldi.

İki gün önce Fransa Futbol Federasyonu, Infantino'nun 2027 seçimlerindeki adaylığına verdiği desteği resmen geri çektiğini açıklamış ve bu, İsviçreli yöneticinin görevinde kalma çabalarına yeni bir darbe olmuştu.

Infantino, Şubat 2016'dan bu yana FIFA başkanlığını yürütüyor ve uluslararası federasyon şu anda 211 üye federasyonu bünyesinde barındırıyor.

Mart 2027 seçimlerinin, Infantino'nun uluslararası federasyonun başındaki geleceğini belirlemesi bekleniyor; kazanması hâlinde önümüzdeki dönemin onun dördüncü ve son dönemi olacağı ve 2031 yılına kadar süreceği tahmin ediliyor.

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