Futbol forması giyme günü nedir? Neden yapılıyor? Ne zaman oluyor?

"Futbol forması giyme günü" olarak belirlenen 26 Nisan'a iki gün kaldı. Peki, futbol forması giyme günü hangi amaca hizmet ediyor?

Futbol forması giyme günü.

Nisan ayı, Kolon Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. İngiltere'deki vakıflar ise kolon kanseri araştırmalarına destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıflar bu sebeple her yıl Nisan ayının 26'sında futbol forması giyme günü olarak bir etkinlik gerçekleştiriyor.

26 Nisan'da ne olacak?

Kampanyaya destek olmak isteyenler, o gün işe veya okula giderken futbol forması giyecek.

Futbol formasıyla işe veya okula gidenler eğer fotoğraf çekip bunu paylaşırsa kolon kanserini yenmek adına 5 poundluk bir bağış yapmış olacak.

İşten veya okuldan izin alamayanlar ise internet üzerinden, telefonla veya posta yoluyla bağışlarını gerçekleştirebilecek.