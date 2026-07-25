Futbol Federasyonu resmen kararını verdi: Zamalek ve Pyramids Şampiyonlar Ligi'nde, Ahly Konfederasyon Kupası'nda

Mısır Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün cumartesi günü, mühendis Hani Ebu Ride başkanlığında toplanarak 2026-2027 spor sezonu hazırlıklarıyla ilgili bir dizi önemli dosyayı görüştü; ayrıca millî takımları ve yerel müsabakaları ilgilendiren idari ve teknik kararlar da bu toplantıda karara bağlandı.

Toplantıda öne çıkan birkaç karar alındı. Bunların en dikkat çekeni, Mısır A Millî Takımı teknik direktörü Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin yenilenmesini görüşecek bir komite kurulmasıydı. Bunun yanı sıra federasyon içinde yeni atamalar yapıldı ve gelecek sezon kıta turnuvalarına katılacak kulüpler belirlendi.

Afrika turnuvalarına katılacak kulüpler belirlendi

Mısır Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026-2027 spor sezonunda Afrika turnuvalarında Mısır futbolunu temsil edecek Mısır kulüplerini onayladı.

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Zamalek ve Pyramids mücadele ederken, Ahly ve Zed CAF Konfederasyon Kupası müsabakalarında yer alacak.

Hüsam Hasan'ın sözleşme yenilemesi için komite

Yönetim kurulu, A Millî Takım teknik direktörü Hüsam Hasan ile sözleşme yenileme maddelerini belirlemek üzere Halid ed-Derendeli, Tarık Ebu'l-Ayneyn ve Hamada eş-Şerbini'den oluşan bir komite kurulmasına karar verdi.

Komitenin varacağı tavsiyeleri ve maddeleri, yenileme işlemlerinin tamamlanmasına zemin hazırlamak amacıyla Mısır Futbol Federasyonu Başkanı mühendis Hani Ebu Ride'ye sunması bekleniyor.

Hakem Komitesi başkanlığına İsam Abdülfettah

Yönetim kurulu, 2026-2027 spor sezonu için İsam Abdülfettah'ın Hakem Komitesi başkanlığına atanmasını onayladı.

Ayrıca Hakem Komitesi'nin tam kadrosunun, federasyonun bir sonraki yönetim kurulu toplantısında sunulmasına karar verildi.

Federasyonun teknik direktörlüğüne Şevki Garib

Yönetim kurulu, yeni sezona hazırlık kapsamında federasyon içindeki teknik alanların yeniden yapılandırılması planı çerçevesinde, Şevki Garib'in Mısır Futbol Federasyonu teknik direktörlüğü görevine atanmasını onayladı.

Taraftar kulüplerine destek ve mali düzenlemeler

Yönetim kurulu, taraftar kulüplerine desteğe ilişkin genel sekreterlik notunu onayladı; ayrıca yerel müsabaka sisteminin geliştirilmesi ve kulüplere destek çerçevesinde televizyon yayın payı oranıyla ilgili hususları ve 2026-2027 spor sezonu müsabaka ödüllerini de kabul etti.

Tıbbi ekip yönetmeliği onaylandı

Yönetim kurulu ayrıca, takımlara ve millî takımlara ilişkin tıbbi ekip yönetmeliğini onayladı. Yönetmelik, çeşitli müsabaka ve millî takımlarda oyuncuların tıbbi yönlerinin düzenlenmesi ve sağlık bakımı verimliliğinin artırılması amacıyla resmî olarak 2026-2027 spor sezonundan itibaren yürürlüğe girecek.