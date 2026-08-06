18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
44th Ordinary DFB-BundestagGetty Images Sport
كووورة

Çeviri:

Futbol Federasyonu, kulüplerin durumlarını düzeltme süresine ilişkin tartışmayı sonlandırdı

Al Ahly SC
Zamalek SC
Mısır

Mısır Futbol Federasyonu, yeni sezonun başlamasından önce bazı kulüplere hukuki ve idari durumlarını düzeltmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ek süre talebiyle başvurduğuna dair haberlerle ilgili tartışmalara son verdi.

Federasyon içindeki yetkili bir kaynak, basına yaptığı açıklamalarda bu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, federasyonun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, iddia edildiği gibi 22 kulübe tam bir sezonluk süre verilmesini talep eden herhangi bir resmi yazı göndermediğini açıkladı.

Kaynak, gerçeğin ortaya atılanlardan tamamen farklı olduğunu belirterek, hukuki lisans alma konusunda hâlâ bir sorun yaşayan bir kulübün, işlemlerini tamamlamak amacıyla süre talebinde bulunan taraf olduğunu, bunun Mısır Futbol Federasyonu olmadığını ifade etti.

Kaynak, federasyonun düzenleyici yönetmelikleri istisnasız tüm kulüplere uyguladığını ve bir dizi kulübe süre verilmesine ilişkin herhangi bir toplu talepte bulunmadığını vurgularken, bu dosyada ortaya atılanların federasyondan çıkan herhangi bir belgeye veya resmi yazıya dayanmadığına dikkat çekti.

Kaynak, açıklamalarını, özellikle yeni sezon müsabakalarının başlaması için sürdürülen hazırlıklar kapsamında, kulüp lisanslarıyla ilgili haberleri yaymadan önce doğruluğun araştırılmasının ve resmi kaynaklara başvurulmasının önemini vurgulayarak tamamladı.

Club Friendlies
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
Premier Lig
Zamalek SC crest
Zamalek SC
ZAM
Al Ittihad Alexandria crest
Al Ittihad Alexandria
ALI

Ayrıca oku:
"Bir gözü cennette, diğeri cehennemde": Suudi teklifi yüzünden kararsız kalan Mısırlı yıldız

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin