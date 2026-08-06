Futbol Federasyonu, kulüplerin durumlarını düzeltme süresine ilişkin tartışmayı sonlandırdı

Mısır Futbol Federasyonu, yeni sezonun başlamasından önce bazı kulüplere hukuki ve idari durumlarını düzeltmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ek süre talebiyle başvurduğuna dair haberlerle ilgili tartışmalara son verdi.

Federasyon içindeki yetkili bir kaynak, basına yaptığı açıklamalarda bu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, federasyonun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, iddia edildiği gibi 22 kulübe tam bir sezonluk süre verilmesini talep eden herhangi bir resmi yazı göndermediğini açıkladı.

Kaynak, gerçeğin ortaya atılanlardan tamamen farklı olduğunu belirterek, hukuki lisans alma konusunda hâlâ bir sorun yaşayan bir kulübün, işlemlerini tamamlamak amacıyla süre talebinde bulunan taraf olduğunu, bunun Mısır Futbol Federasyonu olmadığını ifade etti.

Kaynak, federasyonun düzenleyici yönetmelikleri istisnasız tüm kulüplere uyguladığını ve bir dizi kulübe süre verilmesine ilişkin herhangi bir toplu talepte bulunmadığını vurgularken, bu dosyada ortaya atılanların federasyondan çıkan herhangi bir belgeye veya resmi yazıya dayanmadığına dikkat çekti.

Kaynak, açıklamalarını, özellikle yeni sezon müsabakalarının başlaması için sürdürülen hazırlıklar kapsamında, kulüp lisanslarıyla ilgili haberleri yaymadan önce doğruluğun araştırılmasının ve resmi kaynaklara başvurulmasının önemini vurgulayarak tamamladı.

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