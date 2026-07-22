Futbol Federasyonu Başkanı, Pep Guardiola ile milli takım teknik direktörlüğü konusunda görüşmeler yapıldığını doğruladı

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malagò, Pep Guardiola ile görüşmeler yürüttüğünü doğruladı. Bunu Cronache di Spogliatoio’ya verdiği röportajda açıkladı.

55 yaşındaki İspanyol teknik adam, Gennaro Gattuso'nun istifasının ardından İtalya'nın yeni milli takım teknik direktörü olmak için adaylar arasında yer alıyor.

İtalyanlar, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamadı. Play-off'larda İtalya, Bosna-Hersek'e yenilerek bir kez daha trajik bir son yaşadı.

Malagò, İspanyol teknik direktörü kadroya katmanın zor bir görev olacağını kabul ediyor. "Henüz kesinleşen bir şey yok, ancak bu görüşmeyi başlatmanın ve sürdürmenin doğru ve önemli olduğunu düşündüm."

"Ayrıca mali ve bütçesel hususlar da devreye giriyor. Önümüzdeki dönemde ciddi tasarruflar yapmamız gerekeceği, bu hafif bir ifade bile sayılmaz," diyor Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)’nin mali durumu hakkında.

Yine de mali kısıtlamalara rağmen kapı tamamen kapalı değil. “Ancak istisnalar yapılabilir; özellikle şu anda görüşmeleri domine eden kadar öne çıkan bir isim söz konusu olduğunda,” diyor başkan.

"Bu, diğer adaylara karşı kesinlikle bir saygısızlık değildir, zira diğer adaylarla da görüşmeler başlamıştır." Daha önce Andrea Pirlo ve Roberto Mancini'nin isimleri özellikle gündeme gelmişti. "Onlar kesinlikle tek adaylar değil. Belirli bir profil arıyoruz ve bu isimler kesinlikle bu profile uyuyor," diyor Malagò.

Sky Sport’un haberine göre, geçtiğimiz günlerde Paolo Maldini ve Leonardo, Katalan teknik direktörü Barcelona’da şahsen ziyaret etti. Onlar, onu Squadra Azzurra’nın başına geçmeye ikna etmeye çalıştılar.