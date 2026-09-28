Futbol dünyasında trajedi: Eski Juventus ve Alessandria oyuncusu 22 yaşındaki Giacomo Ghiardelli hayatını kaybetti

Giacomo Ghiardelli, ciddi bir hastalığa karşı verdiği en zorlu mücadeleyi sürdüren genç Piyemonteli orta saha oyuncusu, henüz 22 yaşında hayatını kaybetti. Casale Monferrato’da 15 Şubat 2004’te doğan Ghiardelli, Juventus ve Alessandria altyapılarında yetiştikten sonra Serie D ekibi Asti’ye geçti. Kırmızı-beyazlı kulüpte 2024-2025 sezonunda da A takım kadrosunda kalmayı başarmıştı ancak ailesi ve kulüplerin tam bir gizlilik içinde yaklaşmayı tercih ettiği ciddi rahatsızlığının ağırlaşması bu yolu yarıda kesti.





ANISI - Alessandria Calcio, sosyal medya hesapları üzerinden kısa ama derin bir mesaj paylaştı: "Uç yükseklerde Mino, her zaman kalbimizdesin." Bu sözlere ASD Asti’nin acısı da eklendi; kulüp, ailesinin yanında yer alarak şok içindeki bir topluluğun sevgisini ortaya koydu. Piyemonte ve İtalya futbol dünyasında büyük üzüntü yaratan bu kayıp, genç oyuncunun kariyerine damga vuran iki kulübün karşı karşıya geldiği maç vesilesiyle kendisine gönderilen dokunaklı destek mesajından yalnızca birkaç saat sonra geldi.





Pazar günü Moccagatta’da Alessandria-Asti maçı oynandı: İki eski takımı ve taraftarlar ona son derece duygusal bir destek anı adadı. Kuzey Tribünü’nde açılan "Forza Mino" yazılı pankart, Asti kaptanı Silvio Brustolin’in gösterdiği Ghiardelli’nin 46 numaralı forması ve tüm stadın alkışı...



