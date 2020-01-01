Futbol dünyası Kobe Bryant için yasta

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Kobe Bryant.
Yaşadığı helikopter kazasıyla hayatını kaybeden efsanevi basketbolcu Kobe Bryant için futbol dünyası yas tutuyor.

Basketbol efsanesi Kobe Bryant, California'da yaşanan helikopter kazası sonrasında 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore ile birlikte hayatını kaybetti. Henüz 41 yaşında olan Bryant'ın ölümü futbol dünyasını da yasa boğdu.

18 yaşında Los Angeles Lakers forması giymeye başlayan Black Mamba lakaplı basketbolcu, 1996-2016 yılları arasında 20 yıl Lakers formasını terletti.

Bu süreçte 5 kez NBA şampiyonluğu yaşarken 2 kez sezonun en çok sayı atan oyuncusu oldu. NBA tarihinin en çok sayı atanlar sıralamasında da dördüncü sırada. LA Lakers'ta terlettiği 8 ve 24 numaralı formalar onun basketbolu bırakmasının ardından emekli edildi. 

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Birçok futbol adamı ve kulüpler Kobe Bryant'ın vefatı sonrası üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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