Futbol dünyası Kobe Bryant için yasta

Yaşadığı helikopter kazasıyla hayatını kaybeden efsanevi basketbolcu Kobe Bryant için futbol dünyası yas tutuyor.

Basketbol efsanesi Kobe Bryant, California'da yaşanan helikopter kazası sonrasında 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore ile birlikte hayatını kaybetti. Henüz 41 yaşında olan Bryant'ın ölümü futbol dünyasını da yasa boğdu.

18 yaşında Los Angeles Lakers forması giymeye başlayan Black Mamba lakaplı basketbolcu, 1996-2016 yılları arasında 20 yıl Lakers formasını terletti.

Bu süreçte 5 kez NBA şampiyonluğu yaşarken 2 kez sezonun en çok sayı atan oyuncusu oldu. NBA tarihinin en çok sayı atanlar sıralamasında da dördüncü sırada. LA Lakers'ta terlettiği 8 ve 24 numaralı formalar onun basketbolu bırakmasının ardından emekli edildi.

Birçok futbol adamı ve kulüpler Kobe Bryant'ın vefatı sonrası üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı:

We will always remember you, Rest in peace Black Mamba Kobe Bryant#RipMamba pic.twitter.com/feWRS0DHg5 — Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) January 26, 2020

Our club is deeply saddened upon hearing the death of NBA and Los Angeles Lakers legend, Kobe Bryant.



We would like to express our sincere condolences and our deepest sympathies to his family and friends



RIP #KobeBryant. You will never be forgotten! pic.twitter.com/sOmCJJULpZ — Beko (@FBBasketbol) January 26, 2020

A true legend. We have no words to say. RIP #KobeBryant pic.twitter.com/UZIhF4PPiq — Nuri Şahin (@nurisahin) January 26, 2020

🙏 Neymar attığı golü Kobe Bryant'a adadı.pic.twitter.com/uHn9PR8SOu — Goal (@GoalTurkiye) January 26, 2020

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH — (@Cristiano) January 26, 2020