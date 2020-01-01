Futbol dünyası Kobe Bryant için yasta
Basketbol efsanesi Kobe Bryant, California'da yaşanan helikopter kazası sonrasında 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore ile birlikte hayatını kaybetti. Henüz 41 yaşında olan Bryant'ın ölümü futbol dünyasını da yasa boğdu.
18 yaşında Los Angeles Lakers forması giymeye başlayan Black Mamba lakaplı basketbolcu, 1996-2016 yılları arasında 20 yıl Lakers formasını terletti.
Bu süreçte 5 kez NBA şampiyonluğu yaşarken 2 kez sezonun en çok sayı atan oyuncusu oldu. NBA tarihinin en çok sayı atanlar sıralamasında da dördüncü sırada. LA Lakers'ta terlettiği 8 ve 24 numaralı formalar onun basketbolu bırakmasının ardından emekli edildi.
Birçok futbol adamı ve kulüpler Kobe Bryant'ın vefatı sonrası üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı:
Güle güle Kobe… Yaptıkların unutulmaz. #RIPKobeBryant pic.twitter.com/w2t11x2Kcu— TFF (@TFF_Org) January 27, 2020
We will always remember you, Rest in peace Black Mamba Kobe Bryant#RipMamba pic.twitter.com/feWRS0DHg5— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) January 26, 2020
Our club is deeply saddened upon hearing the death of NBA and Los Angeles Lakers legend, Kobe Bryant.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 26, 2020
We would like to express our sincere condolences and our deepest sympathies to his family and friends
RIP #KobeBryant. You will never be forgotten! pic.twitter.com/sOmCJJULpZ
Huzur içinde uyu #KobeBryant! Basketbola kattığın her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz... #RIPMamba pic.twitter.com/t5MO8WqygX— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2020
A true legend. We have no words to say. RIP #KobeBryant pic.twitter.com/UZIhF4PPiq— Nuri Şahin (@nurisahin) January 26, 2020
#Kobe pic.twitter.com/cKymqrYmyq— Salih Uçan (@salihucan48) January 26, 2020
🙏 Neymar attığı golü Kobe Bryant'a adadı.pic.twitter.com/uHn9PR8SOu— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) January 26, 2020
So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020
RIP LEGEND 😭🇺🇸🙏🏽... pic.twitter.com/kEQ99cRohO— Kylian Mbappé (@KMbappe) January 26, 2020
Descanse em paz, meu amigo 🙏🏿 😭 pic.twitter.com/vRqNRyoIhp— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) January 26, 2020
Rest in Peace, Mamba. pic.twitter.com/BgcDnXLCyZ— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 26, 2020