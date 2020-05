Futbol dünyasındaki en güçlü isim belirlendi

France Football, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin dünya futbolundaki en etkili isim seçildiğini duyurdu.

France Football’un 19 Mayıs Salı günü yayınladığı “Futbol Dünyasındaki En Güçlü 50 İsim” başlıklı listede, Kulübü Başkanı ve beIN Media Group Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi zirvede yer aldı.

France Football, büyük hayran kitlesine sahip yıldız oyunculardan güçlü ve meşhur teknik adamlara, sesleri gittikçe daha fazla duyulan iş insanlarından futbol dünyasındaki görünürlüklerini artıran politikacılara kadar uzanan 50 kişilik bir liste hazırladı.

Nasser Al-Khelaifi, futbol dünyasındaki etkisinin benzersiz erişimi sayesinde listenin zirvesinde yer aldı. Kendisi hem bir kulüp başkanı (PSG) hem 55 milyon aboneye sahip bir yayıncı kuruluşun yönetim kurulu başkanı (beIN MEDIA GROUP) hem de 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunu düzenleyecek olan ’ın devlet bakanı. Dokuz yıl önce PSG'ye katılan Al-Khelaifi, kabul görmek için mevcut duruma uyum sağlamayı ve uluslararası futbolu yöneten güçlü isimlerle birlikte yer almayı başardı.

Daha fazla takım

France Footbal’a verdiği röportajda Al-Khelaifi; ’ın eski teknik direktörü Alex Ferguson ile ilgili olarak “bilgi ve birikiminin yanı sıra futbola karşı tutkusu inanılmaz”, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e ilişkin “Avrupa ve dünya futbolu için fazlasıyla ihtiyaç duyulan birleştirici güç” ve Paris’te görüşmeler gerçekleştirdiği Michael Jordan için de “Sadece geçmiş dönemin en iyisi değildi, yükselişine hâlâ devam ediyor” şeklinde yorumlarda bulundu.

Haberin devamı aşağıda

Al Khelaifi röportajda, PSG bünyesinde birlikte çalıştığı İbrahimovic için “her zaman güvenilir ve her ihtiyaç duyulduğunda görevini yapan bir sporcu”, başka organizasyonlar vesilesiyle tanıştığı oyunculardan Beckham için de “profesyonel sporcu olmak isteyen her çocuk için olabilecek en iyi rol model” şeklinde ayrı bir parantez açtı ve bu iki futbolcunun yaptıklarıyla kendisini en çok etkileyen isimler olduğunu belirtti. Nasser Al-Khelaifi ayrıca, “ ’nun eşsiz odaklanma yeteneğini ve durmaksızın ilerleyişini takdir ediyorum. O her zaman limitleri zorluyor” yorumunda bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da listede Nasser Al Khelaifi ile birlikte yer alıyor. Listede yer alan isimler arasında önemli menajerler (Mendes, Raiola ve Zahavi), politikacılar (Xi Jinping), bazı önemli oyuncular (Messi, Neymar, Sterling, Salah, Mbappe ve Rapinoe), teknik direktörler (Klopp, Guardiola ve Zidane) dışında , ve Bahreyn’in önde gelen iş insanları da bulunuyor.