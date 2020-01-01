Futbol dünyası Maradona'ya veda ediyor

Arjantinli efsanenin vefatı futbol dünyasını derinden sarstı. İşte Maradona için paylaşılan taziye mesajları...

Pele: Ne kadar üzücü bir haber. Ben bugün sevgili arkadaşımı kaybettim ve dünya bir efsaneyi kaybetti. Söylenecek çok şey var, Tanrı onun ailesine güç versin. Umarım bir gün cennette beraber top oynarız.

: ve futbol dünyası için çok üzücü bir gün. Gidiyor ama bizi terk etmiyor. Çünkü Diego ebedidir. Onunla yaşadığım güzel anları asla unutmayacağım. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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Andrea Pirlo: Futbolun Tanrısı aramızdan ayrıldı. Her şey için teşekkürler Diego.

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Kylian Mbappe: Huzur için yat efsane. Futbol tarihinde sonsuza kadar yer alacaksın. Tüm dünyaya verdiğin keyif için teşekkür ederiz. Lanet olsun 2020!

Steven Gerrard: Huzur için yat Maradona.

: Bugün bir arkadaşıma veda ediyorum. Tüm zamanların en iyilerinden biri. Eşsiz bir sihirbaz. Aramızdan çok erken ayrıldı. Ardında büyük bir efsane ve doldurulamayacak bir boşluk bıraktı. Huzur içinde yat. Asla unutulmayacaksın.

Jose Mourinho: Bay Diego… Seni özleyeceğim dostum.

Paul Pogba: Futbol için çok üzücü bir gün. Huzur içinde yat Bay Diego.

Gary Lineker: Güzel ama zor bir hayatı oldu. Umarım Tanrı’nın ellerinde huzura erişir.

Falcao: Çocukken idolümdün. Evde saatlerce senin videolarını izler, senin gibi bir futbolcu olmanın hayalini kurardım. Seninle tanıştığımda ne kadar büyük kalbin olduğunu da anladım. Sanki ömrün boyunca beni tanıyormuşsun gibi davranman, bana büyük sürpriz olmuştu. Diego, bize yeteneğinin tadını çıkarma fırsatı verdiğin için teşekkür ederiz. Seni özleyeceğiz. Kalbim ailen ve tüm Arjantinlilerle…

Iker Casillas: Futbol için çok üzücü bir gün. Maradona hayatını kaybetti. Bu sporun dehası oydu.

Harry Kane: Onunla tanışma şansını yakalamıştım. Çok üzücü bir haber.

Paulo Dybala: Her şey için teşekkürler Diego. Huzur içinde yat.

Andriy Shevchenko: Her zaman benim yüzümü güldürdün. Futbolseverler için yaptıklarını kimse silemez. Huzur içinde yat efsane.

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Jerome Boateng: Dünya futbolu için çok üzücü bir gün. Futbol tarihinin en önemli yüzlerinden biriydi. Huzur içinde yat, Diego Maradona.

Samuel Eto’o: 2020, lanet bir yıl! Huzur içinde yat patron.