Futbol devriminin yansımaları: Hilal, Nasr ve Ahli'ye son bir mühlet, İttihad ise tek kurban

İttihad Kulübü, Suudi Arabistan Spor Bakanlığı'nın dört büyük kulüpteki mülkiyet payını Suudi Kamu Yatırım Fonu'na devrettiğini açıklamasının ardından, başkanı Fehd Sindi'den derhal vazgeçme kararı aldı.

Suudi Arabistan Spor Bakanlığı çarşamba günü, dört büyük kulübün şirket hisselerinin yüzde 25'ini temsil eden kâr amacı gütmeyen kuruluşların hisse mülkiyetinin Kamu Yatırım Fonu'na devrine başlandığını duyurdu.

Böylece Kamu Yatırım Fonu, Nasr, İttihad ve Ahli kulüplerinin tam sahibi olacak; gerekli yasal prosedürler tamamlandıktan sonra ise söz konusu kuruluşların yönetim kurulları feshedilecek.

Bu kararın açıklanmasından saatler sonra Hilal, Nasr ve Ahli kulüpleri resmî hesapları üzerinden açıklamalar yayımlayarak, kulüp şirketlerinin yönetim kurullarının geçtiğimiz 17 Temmuz'dan itibaren 90 gün süreyle görevine devam edeceğini duyurdu.

Üç kulüp, bu uzatmanın amacının kurulun işlerini yürütmek, kulübün istikrarını ve işleyişin sürekliliğini sağlamak ve ilgili gereklilikleri ve prosedürleri tamamlamak olduğunu belirtti.

Ancak İttihad Kulübü, bu açıklamaların aksine bir yol izledi; o da bir açıklama yayımladı, fakat bu açıklamayla Suudi Arabistan Spor Bakanlığı'nın kararı gereğince başkanı Fehd Sindi'nin görevinin sona erdiğini duyurdu ve geçmiş dönemi için kendisine teşekkür etti.

Sindi, geçtiğimiz dönemde geniş çaplı eleştirilere maruz kalmıştı; bunların en başında, İttihad Kulübü'nün onun yönetimi altında yaşadığı büyük sorunlar nedeniyle ayrılmasını isteyen Suudi medya mensubu Velid el-Ferrac geliyordu.

Önümüzdeki dönemde Suudi Ligi'ndeki büyük kulüplerin konumlarına ilişkin daha fazla gelişmenin yaşanması bekleniyor; zira Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun bu kulüplerin mülkiyetini özel sektöre devretmeye başlaması öngörülüyor.